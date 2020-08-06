«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Августа
+23...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.87 KZT
  • €1 = 495.59 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

2,1 млн казахстанцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 21:34
2,1 млн казахстанцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно
Фото из открытых источников
Больше 2 миллионов казахстанцев бесплатно вакцинируют от коронавируса, передает Today.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По информации официального представителя Минздрава Багдата Кожахметова, в первую очередь от нового вируса защитят людей из группы риска. Это казахстанцы старше 65 лет, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и медработники.

У Казахстана появилась возможность в числе первых получить вакцину от COVID-19 в объеме 20% от количества населения. Это стало возможным благодаря вступлению в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

"Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса для стран со средним уровнем дохода, к которым относится Казахстан, будет варьироваться от 10 до 20 долларов без учета транспортировки. По сегодняшнему курсу одна вакцина обойдется для казахстанцев от 4 142 до 8 500 тенге", - рассказал Кожахметов.

Самой вакцины от коронавируса пока нет. Неизвестен и поставщик прививки в Казахстан. Минздрав только определил точное количество наших граждан, которые получат вакцину бесплатно – 2 182 000.

Сейчас на официальном сайте ВОЗ зарегистрированы около 180 заявок со всего мира на разработку вакцин от COVID-19.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 22:37
Самой вакцины от коронавируса пока нет. Неизвестен и поставщик прививки в Казахстан.

Из нас сделали подопытных кроликов, да еще и платно.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-1
  • Coffee
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • OpOp
  • leo529
  • PoZitron
  • freizer
  • Каспийский
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 21:54
ну вот и славно! колитесь сколько вам угодно, а вакцинировать себя, не пойми что и не пойми от кого, не дам!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика