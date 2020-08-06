2,1 млн казахстанцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно

Больше 2 миллионов казахстанцев бесплатно вакцинируют от коронавируса, передает Today.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По информации официального представителя Минздрава Багдата Кожахметова, в первую очередь от нового вируса защитят людей из группы риска. Это казахстанцы старше 65 лет, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и медработники.
У Казахстана появилась возможность в числе первых получить вакцину от COVID-19 в объеме 20% от количества населения. Это стало возможным благодаря вступлению в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.
"Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса для стран со средним уровнем дохода, к которым относится Казахстан, будет варьироваться от 10 до 20 долларов без учета транспортировки. По сегодняшнему курсу одна вакцина обойдется для казахстанцев от 4 142 до 8 500 тенге", - рассказал Кожахметов.
Самой вакцины от коронавируса пока нет. Неизвестен и поставщик прививки в Казахстан. Минздрав только определил точное количество наших граждан, которые получат вакцину бесплатно – 2 182 000.
Сейчас на официальном сайте ВОЗ зарегистрированы около 180 заявок со всего мира на разработку вакцин от COVID-19.
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