980 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



Зарегистрированы 980 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 478 ,

- бессимптомных носителей - 502.



Всего в стране подтверждено 96922 случаев, из них:



в городе Алматы - 12995(+175),



в городе Нур-Султан -12530(+186),



в Атырауской области - 10511(+44),



в Карагандинской области - 9160(+85),



в ВКО - 7045(+92),



в ЗКО - 6160(+58),



в городе Шымкент - 5070(+26),



в Алматинской области - 4623(+46),



в Жамбылской области - 3804(+40),



в Павлодарской области - 3469(+22),



в СКО - 3419(+45),



в Кызылординской области -3143(+33),



в Актюбинской области - 3085(+2),



в Мангистауской области - 3063(+33),



в Костанайской области - 2988(+35),



в Туркестанской области - 2929(+27),



в Акмолинской области - 2928(+31).