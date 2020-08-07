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18 казахстанцев погибли от коронавирусной пневмонии за сутки

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 08:30
18 казахстанцев погибли от коронавирусной пневмонии за сутки
Фото ©REUTERS
18 казахстанцев погибли от коронавирусной пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 120 летальных случаев от болезни.

Кроме того, сообщается о 1424 новых случаях пневмонии в стране. С 1 августа ею заболели больше 11 тысяч человек.

При этом за прошедшие сутки (по данным на 7 августа) в Казахстане выявлено 980 заболевших коронавирусной инфекцией.

А вылечились от COVID-19 1809 человек за сутки.

Ранее эпидемиологи заявили, что умершие от пневмонии могут заразить окружающих. Заразиться от мертвых живые могут через касания. Специалисты поясняют, что опасно все: и одежда усопшего, и, в первую очередь, кожа. Вирус легко приживается на поверхностях и слизистых.


Источник: Tengrinews.kz
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