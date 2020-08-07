«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Августа
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.87 KZT
  • €1 = 495.59 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Meduza.io снова заблокировали в Казахстане

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Meduza.io снова заблокировали в Казахстане
Обложка сайта meduza.io
Русскоязычное интернет-издание Meduza.io снова заблокировали в Казахстане. Информацию подтвердили в Министерстве информации и общественного развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В министерстве напомнили, что доступ к Meduza.io был ограничен на основании решений Есильского районного суда Нур-Султана (№ 2-4488-14 от 11 декабря 2014 года и № 7140-16-002/2598 от 20 июня 2016 года).

Отмечается, что в мае и июне Министерство информации и общественного развития устроили ревизию на предмет наличия противоправного контента на сайтах и ссылках, запрещенных к распространению на территории Казахстана и ограниченных к распространению судебными
решениями и предписаниями уполномоченного органа.

"По результатам ревизии в отношении более 22 тысяч Интернет-ресурсов и ссылок, по которым отсутствовал противоправный контент, или доменные имена которых физически отсутствовали в Интернете, было вынесено
решение о снятии ограничения доступа. В числе указанных интернет-ресурсов содержался и Интернет-ресурс Meduza.io.

В то же время, при проведении повторного мониторинга было установлено, что материал, ранее послуживший основанием для ограничения доступа к Интернет-ресурсу meduza.io, размещен на этом же ресурсе, но по другой ссылке", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что уполномоченным органом в области связи было вынесено предписание от 15 июля 2020 года о повторном принятии мер по ограничению доступа к Интернет-ресурсу meduza.io.

В настоящее время сайт не доступен на территории Казахстана.

Напомним, портал Meduza.io стал широко обсуждаемым после опубликования статьи "Усть-Каменогорская народная республика. Ждут ли русские в Казахстане "вежливых людей". В материале шла речь о пророссийски настроенных жителях приграничных областей Казахстана.

Позже общественники ВКО заявили, что данная статья - это "иностранная попытка разжечь межнациональную рознь".

"Считаем, что наши соответствующие органы должны дать ей оценку. Посягательства на мир и территориальную целостность Казахстана - однозначно преступны. (...) Мы - казахстанцы. Да, среди нас есть русские, немцы, украинцы, грузины… представители более 100 разных национальностей. Но мы живем по принципу: один народ - одна страна - одна судьба", - написали общественники в открытом письме.

Meduza.io — русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии и созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. По данным "Медиалогии", Meduza.io лидировала в рейтинге по цитируемости в соцмедиа среди русскоязычных СМИ по итогам 2019 года.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика