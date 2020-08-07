Русскоязычное интернет-издание Meduza.io снова заблокировали в Казахстане. Информацию подтвердили в Министерстве информации и общественного развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В министерстве напомнили, что доступ к Meduza.io был ограничен на основании решений Есильского районного суда Нур-Султана (№ 2-4488-14 от 11 декабря 2014 года и № 7140-16-002/2598 от 20 июня 2016 года).
Отмечается, что в мае и июне Министерство информации и общественного развития устроили ревизию на предмет наличия противоправного контента на сайтах и ссылках, запрещенных к распространению на территории Казахстана и ограниченных к распространению судебными решениями и предписаниями уполномоченного органа.
"По результатам ревизии в отношении более 22 тысяч Интернет-ресурсов и ссылок, по которым отсутствовал противоправный контент, или доменные имена которых физически отсутствовали в Интернете, было вынесено решение о снятии ограничения доступа. В числе указанных интернет-ресурсов содержался и Интернет-ресурс Meduza.io.
В то же время, при проведении повторного мониторинга было установлено, что материал, ранее послуживший основанием для ограничения доступа к Интернет-ресурсу meduza.io, размещен на этом же ресурсе, но по другой ссылке", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что уполномоченным органом в области связи было вынесено предписание от 15 июля 2020 года о повторном принятии мер по ограничению доступа к Интернет-ресурсу meduza.io.
В настоящее время сайт не доступен на территории Казахстана.
Напомним, портал Meduza.io стал широко обсуждаемым после опубликования статьи "Усть-Каменогорская народная республика. Ждут ли русские в Казахстане "вежливых людей". В материале шла речь о пророссийски настроенных жителях приграничных областей Казахстана.
Позже общественники ВКО заявили, что данная статья - это "иностранная попытка разжечь межнациональную рознь".
"Считаем, что наши соответствующие органы должны дать ей оценку. Посягательства на мир и территориальную целостность Казахстана - однозначно преступны. (...) Мы - казахстанцы. Да, среди нас есть русские, немцы, украинцы, грузины… представители более 100 разных национальностей. Но мы живем по принципу: один народ - одна страна - одна судьба", - написали общественники в открытом письме.
Meduza.io — русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии и созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. По данным "Медиалогии", Meduza.io лидировала в рейтинге по цитируемости в соцмедиа среди русскоязычных СМИ по итогам 2019 года.
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