Это фальсификация - Минздрав о приписках в Damumed

В Министерстве здравоохранения прокомментировали скандал с приписками в Damumed, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В последние дни в социальных сетях пользователи начали обсуждать тему в связи с фактами, которые были введены в информационную систему медуслуг, которые фактически не оказывались. Это, действительно, фальсификация, с которой мы разбираемся.
Благодаря активности граждан можем обеспечивать прозрачность, немаловажно найти прорехи в этой системе и заделать их, чтобы в будущем не повторялись. И Минздрав, и ФОМС заинтересованы, чтобы полностью искоренить ситуацию", - сказал официальный представитель министерства Багдат Коджахметов.
По его словам, деньги вернулись в трехкратном размере. Он отметил, что вкладчики не должны переживать за сохранность средств.
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