Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском нацпарке

Комитет нацбезопасности заявил о ликвидации крупнейшей в истории Казахстана нарколаборатории, передает Tengrinews.kz.Как сообщили в ведомстве, 27 июля сотрудники КНБ задержали двух казахстанцев, организовавших в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях."В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 килограммов готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества "мефедрон" (на черном рынке стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 миллиарда тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие. Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 килограммов наркотиков", - рассказали в КНБ.Задержанные лица водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества."Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству мефедрона", - добавили в КНБ.Отмечается, что производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в теневом сегменте сети Интернет DarkNet. Плату за наркотики получали преимущественно в биткоинах."Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане", - также добавили в КНБ.