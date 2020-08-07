Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском нацпарке

Комитет нацбезопасности заявил о ликвидации крупнейшей в истории Казахстана нарколаборатории, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в ведомстве, 27 июля сотрудники КНБ задержали двух казахстанцев, организовавших в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях.
"В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 килограммов готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества "мефедрон" (на черном рынке стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 миллиарда тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие. Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 килограммов наркотиков", - рассказали в КНБ.
Задержанные лица водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
"Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству мефедрона", - добавили в КНБ.
Отмечается, что производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в теневом сегменте сети Интернет DarkNet. Плату за наркотики получали преимущественно в биткоинах.
"Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане", - также добавили в КНБ.
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