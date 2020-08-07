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Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском нацпарке

Просмотров:621 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском нацпарке
Фото из открытых источников
Комитет нацбезопасности заявил о ликвидации крупнейшей в истории Казахстана нарколаборатории, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве, 27 июля сотрудники КНБ задержали двух казахстанцев, организовавших в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях.

"В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 килограммов готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества "мефедрон" (на черном рынке стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 миллиарда тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие. Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 килограммов наркотиков", - рассказали в КНБ.

Задержанные лица водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском нацпарке


"Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству мефедрона", - добавили в КНБ.

Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском нацпарке


Отмечается, что производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в теневом сегменте сети Интернет DarkNet. Плату за наркотики получали преимущественно в биткоинах.

"Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане", - также добавили в КНБ.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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babe (Посетители) Сегодня, 13:37
Ничего себе мозг ! Молодцы ребята
 
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  • Сергей Владимиров
  • alixah
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:49
Так их не в тюрьму нужно, а в шарашку аспирин и другие лекарства на поток ставить... Хоть польза от них будет обществу. Наши министры легально не могут производство наладить, а эти вон как подпольно шуруют. Пусть искупают свою вину на производстве
 
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Sir S (Посетители) Сегодня, 12:27
Успех Хайзенберга никому покоя не даёт.
 
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  • Sir S
 Куато (Посетители) Сегодня, 11:59
Уолтер и Джесси к успеху шли.
Не фортануло. Не срослось.
 
 

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