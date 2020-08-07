О бесплатной раздаче медицинских масок казахстанцам высказались в Минздраве

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на вопрос о том, возможно ли бесплатно раздавать казахстанцам медицинские маски, передает ИА «NewTimes.kz».
Представителей Минздрава спросили о том, почему казахстанцы не могут получать бесплатно медицинские маски, учитывая, что население обязали носить защитные средства и на улице.
«Это вопрос проработан. Обсудим с акиматами и сделаем соответствующие расчеты. Пока в лице «СК-Фармации» будет закуплен резерв масок для того, чтобы стоимость была минимальной для розничного сектора. Этот вопрос мы тоже сейчас прорабатываем», – сказала Людмила Бюрабекова.
В свою очередь официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов напомнил, что маски могут не носить люди с ограниченными возможностями и медицинскими противопоказаниями, а также дети до 5 лет.
«Желательно, чтобы родители имели с собой документы, подтверждающие. Если таких документов нет, то конечно мониторинговые группы, санитарные инспекторы и полиция отнесутся с пониманием», – добавил он.
Напомним, 30 июля главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, по которому казахстанцы должны носить защитные маски в помещениях и на улице.
В этот же день Минздрав РК издало приказ, согласно которому граждане обязаны носить маски в общественных местах.
Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что защитные маски нужны даже новорожденным, и призвал не делать из этого проблему.
Однако 1 августа ношение масок на улице отменили для детей до пяти лет и тех, кто занимается спортом. Позже в Минздраве разъяснили, при каких условиях маски на улице надевать не нужно.
4 августа перечень расширили: маски на улице отменили людям с медицинскими противопоказаниями.
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