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О бесплатной раздаче медицинских масок казахстанцам высказались в Минздраве

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 12:42
О бесплатной раздаче медицинских масок казахстанцам высказались в Минздраве
Фото: unsplash.com
На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на вопрос о том, возможно ли бесплатно раздавать казахстанцам медицинские маски, передает ИА «NewTimes.kz».

Представителей Минздрава спросили о том, почему казахстанцы не могут получать бесплатно медицинские маски, учитывая, что население обязали носить защитные средства и на улице.

«Это вопрос проработан. Обсудим с акиматами и сделаем соответствующие расчеты. Пока в лице «СК-Фармации» будет закуплен резерв масок для того, чтобы стоимость была минимальной для розничного сектора. Этот вопрос мы тоже сейчас прорабатываем», – сказала Людмила Бюрабекова.

В свою очередь официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов напомнил, что маски могут не носить люди с ограниченными возможностями и медицинскими противопоказаниями, а также дети до 5 лет.

«Желательно, чтобы родители имели с собой документы, подтверждающие. Если таких документов нет, то конечно мониторинговые группы, санитарные инспекторы и полиция отнесутся с пониманием», – добавил он.

Напомним, 30 июля главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, по которому казахстанцы должны носить защитные маски в помещениях и на улице.

В этот же день Минздрав РК издало приказ, согласно которому граждане обязаны носить маски в общественных местах.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что защитные маски нужны даже новорожденным, и призвал не делать из этого проблему.

Однако 1 августа ношение масок на улице отменили для детей до пяти лет и тех, кто занимается спортом. Позже в Минздраве разъяснили, при каких условиях маски на улице надевать не нужно.

4 августа перечень расширили: маски на улице отменили людям с медицинскими противопоказаниями.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • OpOp
  • Галина63
 Андpей (Посетители) Сегодня, 13:25
Цитата: 14679677
1. Плохая организованность к пандемии
*Маски до сих пор не раздают (раньше стоили 30 тенге)

15 тенге. Сам лично покупал в январе.
 
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 Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:50
Министерство здравозахронения.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Аzamat
  • kolu411
  • Андpей
  • minus
  • mer
  • Галина63
 14679677 (Посетители) Сегодня, 12:44
1. Плохая организованность к пандемии
*Маски до сих пор не раздают (раньше стоили 30 тенге)
2. Болеют все, больницы полны, машин скорой помощи не хватает
*Маски до сих пор не раздают
3. Аптеки пусты, склады медикаментов пусты
*Маски до сих пор не раздают
4. Пик проходит сам по себе
*Маски до сих пор не раздают
5. Вводят карантин и штрафы
*Маски до сих пор не раздают
6. На вопрос о раздаче бесплатно масок (как во всем мире)? Ответ: мы обсудим, прорабатываем)))))
7. Пандемия прошла. МинЗдрав мы раздаем маски, пожалуйста оставьте заявку, соберите все документы.
 
 

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