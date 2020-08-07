Россия запатентовала препарат от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как пояснили в ФМБА России, общее название исходного препарата - "Даларгин". Он прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. При этом ученые из Научного центра биомедицинских технологий выяснили, что это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа.
Исследователи, учитывая перечисленные свойства "Даларгина", использовали его для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Свою разработку они назвали "Лейтрагин".
"Гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg - это полностью отечественная разработка. Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт. Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", - отметили в ФМБА России.
В ходе исследований они подтвердили, что лейтрагин способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм – массивный выброс противоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией". Об этом заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
Указывается, что цитокиновый шторм обнаруживался у многих больных тяжелыми формами инфекции в отделении реанимации и являлся неблагоприятным прогностическим признаком.
Соответственно, предотвращение или ослабление этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента намного более благоприятным.
В Роспатенте отдельно отмечают, что "Лейтрагин" - российский препарат, он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство.
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