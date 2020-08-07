Созданы наушники, облегчающие изучение языков

Аппарат tVNS. Фото: Питтсбургский университет.

Ученые из Питтсбургского университета (США) создали наушники, действующие на определенные нервы в мозге и таким образом облегчающие изучение языков. Об этом сообщаете на сайте университета, передает Tengrinews.kz.Новое устройство получило название tVNS (транскутанная стимуляция блуждающего нерва), которое также может быть применено и в других сферах обучения.В ходе эксперимента с наушниками носители английского языка стали лучше различать слова и звуки китайского диалекта мандарин. Отмечается, что китайский считается одним из самых сложных для изучения, так как в нем присутствует множество тонов, меняющих значение слов.Участники исследования помещали устройство в ухо, а оно стимулировало их блуждающий нерв путем производства легких импульсов. Напомним, что блуждающий нерв – самый длинный из черепных нервов. Он соединяет мозг с остальным телом, поэтому аппарат воздействует именно на него.Ученые разделили 36 испытуемых на две группы. Первой группе дали наушники, а другой нет. Те, у кого были наушники, понимали китайский в среднем на 13 процентов лучше, чем те, кто не получал tVNS.Авторы исследования говорят, что их изобретение может помочь людям изучать языки в более зрелом возрасте, когда многие уже даже не пробуют, потому что уверены в своем провале."Люди разочаровываются в себе, когда им трудно изучать язык, но если бы они могли улучшить свои показатели на 13-15 процентов с первого раза, то они, скорее всего, захотели бы продолжить", - сказал соавтор исследования профессор Бхарат Чандрасекаран.Ранее исследователи из Массачусетского технологического института представили новый метод Targeted Dream Incubation (ТDI), благодаря которому можно усилить креативные возможности человека через сны.