«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Августа
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.87 KZT
  • €1 = 495.59 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Созданы наушники, облегчающие изучение языков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Созданы наушники, облегчающие изучение языков
Фото из открытых источников
Ученые из Питтсбургского университета (США) создали наушники, действующие на определенные нервы в мозге и таким образом облегчающие изучение языков. Об этом сообщаете на сайте университета, передает Tengrinews.kz.

Новое устройство получило название tVNS (транскутанная стимуляция блуждающего нерва), которое также может быть применено и в других сферах обучения.

В ходе эксперимента с наушниками носители английского языка стали лучше различать слова и звуки китайского диалекта мандарин. Отмечается, что китайский считается одним из самых сложных для изучения, так как в нем присутствует множество тонов, меняющих значение слов.

Участники исследования помещали устройство в ухо, а оно стимулировало их блуждающий нерв путем производства легких импульсов. Напомним, что блуждающий нерв – самый длинный из черепных нервов. Он соединяет мозг с остальным телом, поэтому аппарат воздействует именно на него.

Созданы наушники, облегчающие изучение языков

Аппарат tVNS. Фото: Питтсбургский университет.


Ученые разделили 36 испытуемых на две группы. Первой группе дали наушники, а другой нет. Те, у кого были наушники, понимали китайский в среднем на 13 процентов лучше, чем те, кто не получал tVNS.

Авторы исследования говорят, что их изобретение может помочь людям изучать языки в более зрелом возрасте, когда многие уже даже не пробуют, потому что уверены в своем провале.

"Люди разочаровываются в себе, когда им трудно изучать язык, но если бы они могли улучшить свои показатели на 13-15 процентов с первого раза, то они, скорее всего, захотели бы продолжить", - сказал соавтор исследования профессор Бхарат Чандрасекаран.

Ранее исследователи из Массачусетского технологического института представили новый метод Targeted Dream Incubation (ТDI), благодаря которому можно усилить креативные возможности человека через сны.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика