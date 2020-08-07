108 тысяч зараженных. Что известно о коронавирусе в Казахстане

Всего за 6 дней в Казахстане от COVID-подобной пневмонии умерло 120 человек, число болеющих превысило 11 тысяч человек. Прирост числа зараженных коронавирусом значительно меньше. Tengrinews.kz собрал главные новости о пандемии в Казахстане.Утром 7 августа сообщили, что лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 053 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находятся 5 364 пациента, на амбулаторном (домашнем) лечении – 19 689. Из госпитализированных - 171 человек в тяжелом состоянии, 28 в состоянии крайней степени тяжести, 42 подключены к аппаратам ИВЛ.Пневмонией с симптомами, похожими на COVID-19 при отрицательном ПЦР-тесте, за 6 дней заболели 11 008 человек.Официальная статистика охватывает только тех, кто обратился за помощью к врачам. Профессор Раушан Тьесова-Бердалина уверена, что около 85 процентов зараженных COVID-19 могли оказаться вне поле зрения.Известно, что за 6 дней, с 1 августа, от COVID-подобной пневмонии скончались 120 казахстанцев, из них 18 - за прошедшие сутки. Минздрав не предоставил отдельных данных о том, сколько человек умерло от коронавируса с подтвержденным анализом, по сравнительным данным, их около 200. За прошедшие сутки умерли 30 граждан.Всего с начала пандемии в Казахстане умерли от подтвержденного коронавируса 1189 человек. Летальность составляет 1,2 процента.На сайте ВОЗ по-прежнему нет данных по объединенной статистике в Казахстане. Редакция Tengrinews.kz обратилась с письменным запросом по этому поводу к руководителю Странового офиса ВОЗ в Казахстане доктору Кэролайн Кларинваль.Тем не менее Университет Джонса Хопкинса поднял позиции Казахстана на 26-е место в антирейтинге стран по числу зараженных коронавирусом. Наша страна обогнала Китай, Эквадор и Египет. Всего в мире число заражений превысило 19 миллионов человек.За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 980 казахстанцев - 502 бессимптомных и 478 с симптомами. В разрезе регионов ситуация выглядит так (общее число заражений / прирост за сутки):в Алматы - 12 995 (+175),в Нур-Султане - 12 530 (+186),в Атырауской области - 10 511 (+44),в Карагандинской области - 9160 (+85),в Восточно-Казахстанской области - 7045 (+92),в Западно-Казахстанской области - 6160 (+58),в Шымкенте - 5070 (+26),в Алматинской области - 4623 (+46),в Жамбылской области - 3804 (+40),в Павлодарской области - 3469 (+22),в Северо-Казахстанской области - 3419 (+45),в Кызылординской области - 3143 (+33),в Актюбинской области - 3085 (+2),в Мангистауской области - 3063 (+33),в Костанайской области - 2988 (+35),в Туркестанской области - 2929 (+27),в Акмолинской области - 2928 (+31).Наибольший прирост, как и ранее, заметен в Нур-Султане, Алматы и ВКО.3 августа в Минздраве заверили, что эпидемиологическая ситуация наилучшим образом складывается в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской и Мангистауской областях, а также в столице. Но уже на следующий день премьер-министр Аскар Мамин среди неблагополучных по COVID-19 регионов назвал Костанайскую и Акмолинскую области.Акмолинская область имеет самый низкий показатель заражения коронавирусом среди других областей, но регион одновременно вошел в число наилучших и наихудших в Казахстане по распространению COVID-19.Число выздоровевших от коронавируса превысило 70 тысяч человек. Ежедневный прирост выздоровевших намного превышает суточное число новых зараженных (но не общее число заболевших с положительным и отрицательным ПЦР). За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели 1809 человек.Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин заверил, что эпидемия в городе идет на спад. Сейчас в городе есть 1400 активных очагов коронавируса и более 48 тысяч людей, которые были в близком контакте с заболевшими. Как выяснилось, немало алматинцев, бессимптомно зараженных коронавирусом, нарушали режим самоизоляции. Санврачи выявили уже 15 таких граждан. Напомним, бессимптомные носители, пусть и в меньшей степени, но тоже заразны. Обезопасить себя от таких людей можно, сохраняя дистанцию и надев маску.В Нур-Султане, по данным акимата, из 12,5 тысячи заболевших продолжают лечение чуть более 2,6 тысячи человек. 76 процентов зараженных уже выздоровели.К сожалению, данных по заболевшим коронавирусной пневмонией с отрицательным ПЦР в разрезе регионов нет. В Минздраве обещают предоставить эту информацию в ближайшие дни.Минздрав хочет снизить цену на маски до 60 тенге. До пандемии эти маски стоили 15 тенге за штуку. Весной в стране был острый дефицит масок, а имеющиеся подорожали до 100-200 тенге. Сейчас Минздраву удалось снизить цену до 85 тенге. Очевидно, что маски еще долго будут необходимы казахстанцам в большом количестве. К слову, сейчас, если казахстанцы не могут носить маску на улице, им желательно иметь при себе медицинские справки, подтверждающие это. Исключение составляют дети до 5 лет, спортсмены на индивидуальных тренировках и посетители летних кафе.Сегодня стало известно о планах бесплатно вакцинировать от COVID-19 более двух миллионов казахстанцев. Это будут пожилые люди старше 65 лет, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и другими хроническими заболеваниями, а также медицинские работники.