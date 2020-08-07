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На Кобейтузе вновь гребут грязь лопатой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:17
На Кобейтузе вновь гребут грязь лопатой
Фото : Минэкологии РК
Семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов все же приехала на это место.

Нарушителей выявили сегодня во время очередного рейда на озеро представителей Минэкологии и СМИ, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По прибытии на Кобейтуз, сотрудники министерства и журналисты стали свидетелями того, как семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов все же приехала на это место и, более того, набрала лопатой несколько ведер грязи.

Такое отношение к природе повергло в шок всех присутствующих. По словам представителей акимата Ерейментауского района, которые участвовали в рейде, буквально недавно они с волонтерами очищали озеро от мусора, однако, некоторые казахстанцы по-прежнему ведут себя несознательно.

На Кобейтузе вновь гребут грязь лопатой


В связи с этим Минэкологии обращается к МВД и местному акимату с просьбой принять оперативные меры по наказанию нарушителей и дополнительной защите озера.

Также в министерстве вновь обращаются к гражданам страны с призывом бережно относиться к охране окружающей среде и не допускать такого варварского отношения.

Вместе с тем, в Минэкологии напоминают, что по поручению Президента РК, в скором времени будет ужесточено наказание за нарушение экологического законодательства, в том числе за нанесение вреда природе.


Источник: zakon.kz
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