На Кобейтузе вновь гребут грязь лопатой

Семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов все же приехала на это место.Нарушителей выявили сегодня во время очередного рейда на озеро представителей Минэкологии и СМИ, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.По прибытии на Кобейтуз, сотрудники министерства и журналисты стали свидетелями того, как семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов все же приехала на это место и, более того, набрала лопатой несколько ведер грязи.Такое отношение к природе повергло в шок всех присутствующих. По словам представителей акимата Ерейментауского района, которые участвовали в рейде, буквально недавно они с волонтерами очищали озеро от мусора, однако, некоторые казахстанцы по-прежнему ведут себя несознательно.В связи с этим Минэкологии обращается к МВД и местному акимату с просьбой принять оперативные меры по наказанию нарушителей и дополнительной защите озера.Также в министерстве вновь обращаются к гражданам страны с призывом бережно относиться к охране окружающей среде и не допускать такого варварского отношения.Вместе с тем, в Минэкологии напоминают, что по поручению Президента РК, в скором времени будет ужесточено наказание за нарушение экологического законодательства, в том числе за нанесение вреда природе.