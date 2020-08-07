Ученый перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. "У него не должно быть температуры", - уточнил Альтштейн.
Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.
"Если (пациент. - Прим. ред.) знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", - призвал ученый.
При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.
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