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Корова застряла между машинами в Алматы

Просмотров:606 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Корова застряла между машинами в Алматы
Кадр из видео
Курьёзный инцидент произошёл на днях в ущелье Кимасар близ «Медео». Машины были припаркованы в нескольких сотнях метрах от шлагбаума лесников, на площадке возле заброшенного строящегося дома, в тени которого любят прятаться от жары животные.

Зачем понадобилось одной из коров протискиваться между Hyundai Accent и кроссовером Ford Escape, остаётся только догадываться. Но рогатая застряла, а сзади к ней, воспользовавшись беспомощным положением «дамы», ещё и пристроился молодой бычок.

Назад животное идти отказывалось, а продвинуться вперёд корове мешали кузова автомобилей, которые, кстати, корова успела изрядно помять.

Чем закончилась драма, история умалчивает. Интересно, нашли ли хозяина стада и как он рассчитывался с владельцами повреждённых машин?

Напомним, согласно подпункту 1 пункта 8 раздела 24 ПДД РК, владельцам скота не разрешается оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих их появления на дорогах с твёрдым покрытием. А часть 2 статьи 615 КоАП РК гласит, что невыполнение погонщиками животных требований правил дорожного движения, повлёкшее повреждение имущества, наказывается штрафом в 10 МРП. Кроме того, хозяева помятых авто могут потребовать от владельца скота возмещения ущерба в частном порядке.



Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 2 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:16
Кажется молодой бычок сам ее туда и пристроил, в стойло так сказать
 
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Dilda (Посетители) Сегодня, 08:59
Бычок: "Добрый вечер!"
 
 

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