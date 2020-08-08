Корова застряла между машинами в Алматы

Курьёзный инцидент произошёл на днях в ущелье Кимасар близ «Медео». Машины были припаркованы в нескольких сотнях метрах от шлагбаума лесников, на площадке возле заброшенного строящегося дома, в тени которого любят прятаться от жары животные.Зачем понадобилось одной из коров протискиваться между Hyundai Accent и кроссовером Ford Escape, остаётся только догадываться. Но рогатая застряла, а сзади к ней, воспользовавшись беспомощным положением «дамы», ещё и пристроился молодой бычок.Назад животное идти отказывалось, а продвинуться вперёд корове мешали кузова автомобилей, которые, кстати, корова успела изрядно помять.Чем закончилась драма, история умалчивает. Интересно, нашли ли хозяина стада и как он рассчитывался с владельцами повреждённых машин?Напомним, согласно подпункту 1 пункта 8 раздела 24 ПДД РК, владельцам скота не разрешается оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих их появления на дорогах с твёрдым покрытием. А часть 2 статьи 615 КоАП РК гласит, что невыполнение погонщиками животных требований правил дорожного движения, повлёкшее повреждение имущества, наказывается штрафом в 10 МРП. Кроме того, хозяева помятых авто могут потребовать от владельца скота возмещения ущерба в частном порядке.