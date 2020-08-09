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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Самолет Лукашенко вылетел из Минска

Просмотров:944 Опубликовано: Вчера, 23:16
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Кадр видео
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.

Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция.

О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канала NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.

Ранее, в феврале, пресс-служба Лукашенко сообщила, что у главы республики никогда не было частных самолетов, а у государственного воздушного судна, которым он пользуется во время зарубежных визитов, вышли сроки эксплуатации.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Избирательная кампания сопровождалась массовыми акциями протеста из-за недопуска на голосование и ареста оппозиционных кандидатов. Главной соперницей действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, считается Светлана Тихановская, жена арестованного популярного блогера Сергея Тихановского. Сам Лукашенко утверждал, что не даст устроить майдан и «разжечь костер» в центре Минска.


Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
  • ЁмоЁ
 Vladimir7737 (Посетители) Вчера, 23:59
Короче, Тихановская, которую иначе как "жена блогера" никто не называет, набрала от 7 до 9 процентов голосов. По сравнению с теми деньгами, которые были закачены в "жену блогера", совсем немного.
Зато вони...

Улыбнуло. Приметы нашего времени. Левински - любовница президента. Есть ещё мама экс-начальника полиции. Теперь появился кандидат в президенты - жена блогера.
 
 

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