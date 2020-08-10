741 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (9 августа) в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.



Из них 340 без клинических проявлений, симптомных носителей - 401.



Нур-Султан - 163 / 56

Алматы - 132 / 61

Шымкент - 1 / 1

Акмолинская область - 42 / 19

Алматинская область - 18 / 15

Атырауская область - 30 / 29

Восточно-Казахстанская область - 58 / 20

Жамбылская область - 20 / 10

Западно-Казахстанская область - 49 / 16

Карагандинская область - 87 / 37

Костанайская область - 31 / 16

Кызылординская область - 5 / 3

Мангистауская область - 28 / 23

Павлодарская область - 21 / 9

Северо-Казахстанская область - 38 / 12

Туркестанская область - 18 / 13



Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.