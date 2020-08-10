Мы не смогли избавиться от "5 врагов", упомянутых Абаем - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев к 175-летию поэта, просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева опубликовал статью "Абай – духовный реформатор", в которой напомнил, что проблемы общества, на которые обращал внимание наш предок, актуальны и не решены до сих пор, передает zakon.kz.



Глава государства напомнил, что в 2021 году мы отметим 30-летие Независимости Казах­стана, однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель.



К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от "5 врагов", упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду. Абай же призывал жить не от праздника к празднику, а приучаться к труду, расти духовно. Назидания Абая актуальны, злободневны и по сей день. Именно поэтому мы не перестаем восхищаться глубиной его мыслей, умением предвидеть вызовы будущего времени. Учение Абая актуально по целому ряду нап­равлений, - написал Президент.



Токаев напомнил, что Абай всегда призывал к овладению знаниями, поскольку мы сможем занять достойное место в мире только благодаря знаниям. Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что современное образование открывает путь к формированию интеллектуальной нации.



Во-вторых, вопрос воспитания. Необходимо дать правильное жизненное направление молодому поколению. Нужно всегда помнить о заповеди великого мыслителя: "Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно больше". В-третьих, освоение новых профессий. Поэт мечтал, чтобы каждый казах стал мастером своего дела. Это особенно важно в быстро меняющемся, конкурент­ном мире. Хаким Абай говорил: "Богатство со временем иссякает, а умение нет". Мы должны в корне изменить наше отношение к работе и развитию новых навыков. Ключ к богатству и счастью – в любимой профессии. В-четвертых, проблема солидарности. Абай всегда ставил единство и благополучие общест­ва превыше всего. Он призывал народ к солидарности, говоря, что "если казахи не будут видеть друг в друге друзей, то все напрасно", - обратил внимание соотечественников Президент.



Глава государства констатировал, что наша страна переживает очень сложный период, который требует от нас взаимной поддерж­ки, согласия и еще большего единения.



Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его творчест­ву в такой сложный этап нашей истории совершенно уместно. Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день. Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям – эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны, - заключил Президент.



В одном из своих произведений Абай призывал побороть пять врагов, чтобы стать человеком. Это злословье, ложь, хвастовство, безделье и мотовство (в оригинале "Адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ - бес дұшпаның, білсеңіз...").