Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Его слова приводят «Известия».



Эксперт отметил, что это выяснилось в ходе детального обследования некоторых медиков, которые на протяжении нескольких месяцев работали в «красной зоне». «[Они] контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — подчеркнул Тотолян.



По словам специалиста, изучение таких людей может дать ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусом.



Ранее Тотолян заявил, что максимальный уровень иммунной прослойки к коронавирусной инфекции наблюдается среди детей и россиян старше 70 лет. По его словам, в большинстве регионов чаще всего антитела к вирусу обнаруживались у несовершеннолетних, в частности, у дошкольников и учеников младших классов. На втором месте по числу граждан с иммунитетом находятся пенсионеры в возрасте от 70 лет.аОн уточнил, что пожилые люди активнее остальных соблюдали самоизоляцию и следовали рекомендациям эпидемиологов. По мнению исследователей, у пенсионеров мог выработаться иммунитет в результате общения с внуками.