Бесплатный тест на коронавирус и карантин. Стали известны новые правила для туристов в Турции

О новых правилах тестирования и карантина для туристов рассказали в Турции, передает Tengritravel.kz со ссылкой на "Вестник АТОР".



Среди нововведений бесплатные ПЦР-тесты, пребывание в обсервации и отсутствие штрафов за неношение масок в отелях. Также в посольстве Турции в России уточнили, как происходит выявление заболевшего пассажира на рейсе. Так, если на термометрии (перед паспортным контролем) у пассажира выявят температуру свыше 37,8 градуса, его приглашают в специальное помещение, где через полчаса проводится повторное измерение температуры тела и первичный осмотр врача. Если температура сохраняется, туристу делается бесплатный ПЦР-тест. Время ожидания результата зависит от загруженности лаборатории в аэропорту.



"Если результат негативный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель по месту отдыха", - говорится в памятке посольства.



Если же тест положительный, то вызывается специальная бригада скорой помощи для доставки больного в медицинское учреждение и более тщательного обследования и проверки состояния его здоровья.



В больнице решение о госпитализации или изоляции по месту отдыха туриста с положительным тестом на COVID-19 принимает врач.



"При наличии симптомов (температура, кашель) и сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, почечная или сердечная недостаточность, астма, бронхит и тому подобное) проводится дополнительное тестирование, включая лабораторные анализы крови, исследование легких на МРТ, КТ и так далее", – говорится в памятке.



На основании результатов обследования, если турист требует госпитализации, то он помещается в больницу.



Ранее сообщалось, что туристов, контактировавших с заболевшим коронавирусом пассажиром, не будут помещать на карантин.



Если же турист имеет положительный тест, но при этом никаких симптомов у него не выявлено, то он помещается в изолятор в гостинице под наблюдение отельного врача. Напомним, что турецким отелям предписано держать часть номеров выделенными для целей обсервации и изолирования таких гостей.



"Согласно "сертификату здоровья" отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица", – подчеркивает в памятке Посольство РФ.



Согласно памятке, после госпитализации или изоляции туристу с первичным положительным тестом через 5-7 дней проводится повторное тестирование на коронавирус, если тест опять показывает наличие вируса, то лечение, наблюдение и изоляция продолжаются. Если повторный тест через 5-7 дней отрицательный, то турист по заключению врача выписывается продолжает отдых в своем отеле.



Бесплатная изоляция и обсервация для туристов с положительными тестами и членов его семьи в отеле в Турции подтверждается документом TGA (Агентства по развитию и продвижению туризма Турции).



"Если продолжительность изоляционного периода превышает срок планируемого отдыха в отеле, дополнительные издержки покрываются самим отелем согласно документу", – сообщает TGA.



На случай выявления COVID-19 у туристов в непосредственно в отеле, его направляют к отельному врачу. Отметим, что в гостиницах введено круглосуточное дежурство, а количество персонала увеличено. При этом бесплатный ПЦР-тест берется у всех членов семьи отдыхающего. По усмотрению Минздрава Турции, возможно проведение тестов у выборочного числа контактировавших с зараженным лиц, например у отдыхающих в соседних номерах.



Отель при этом в изолятор не превращается, всех контактных также не изолируют. А ношение масок на территории отеля не обязательно.



"Несмотря на сохраняющиеся предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их использования для клиентов внутри отелей не регламентирован и носит уведомительный характер", – говорится в сообщении Посольства.