Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.
"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в телеграмме.
Как отмечает пресс-служба Акорды, Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.
Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу - мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.
По данным Центризбиркома Беларуси, Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набрал 80,23 процента голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процента.
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