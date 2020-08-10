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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием
Фото ©REUTERS
Президент Казахстана направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в телеграмме.

Как отмечает пресс-служба Акорды, Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу - мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

По данным Центризбиркома Беларуси, Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набрал 80,23 процента голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процента.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: tolk
никто не верит в его победу.


Уважаемый, не говорите "за всю Одессу"! Говорите за себя!
Смешат товарищи, распространяющие своё видение на планетарный масштаб.

В любом случае белорусы высказались, послушаем их скоро.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:10
26плюс, никто не верит в его победу.
 
 

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