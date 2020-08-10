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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тихановская отказалась признать результаты выборов

Просмотров:771 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Тихановская отказалась признать результаты выборов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признает предварительные результаты подсчета голосов, которые озвучил Центризбирком. ЦИК сообщил, что действующий лидер государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Тихановская - 9,9%.

По ее словам, в ее избирательном штабе видели реальные протоколы с избирательных участков. Победителем она считает себя.

В ночь на 10 августа штаб, ссылаясь на участковые протоколы, сообщил, что она победила на 20 участках в Минске и Минском районе. Соратники Тихановской отметили, что работают в условиях информационной блокады.

Тихановская также сказала на брифинге в понедельник, что не собирается уезжать из Белоруссии, поскольку не видит для этого никаких причин.

Случившееся ночью в Минске она назвала недопустимым и отметила, что штаб получает противоречивую информацию о погибших. Если данные о гибели людей подтвердятся, то "это будет начало конца", отметила Тихановская. Она подчеркнула, что выступает за мирные перемены.

Ранее правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске погиб протестующий, которого переехал автозак.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что штаб готов к долгим протестам.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что "озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу".

Александра Лукашенко уже поздравили с победой лидеры России, Китая и Казахстана.


Источник: Interfax
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Комментарии ( 9 )

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-2
  • Сергей Владимиров
  • tolk
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Аzamat (Посетители) Сегодня, 17:25
Лично общался с белорусами, все они голосовали за Лукашенко.

За этих "мучеников" мнимых никто не голосовал.

Но это так, к слову. Меня больше волнует Казахстан, сказать по правде.
 
-2
  • babe
  • tolk
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:47
На фотографии "жена блогера", которую стали называть "Света 9%", ломает голову, как избежать ареста.

В отношении всех комментаторов, которые называют меня на ты, могу отослать к фразе Прометея - "ты сердишься, значит, ты не прав".
 
-1
  • Аzamat
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  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Емельянов Роман (Посетители) Сегодня, 16:43
Барабашка,
Ну,так посмотрите кто его поздравляет заранее))и все встанет на свои места))
 
-1
  • Urgazy
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  • babe
  • Pankration and MMA
  • tolk
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:24
Объясните этой "жене блогера",

Не надо строить из себя умного! Встретишь более умного!
80% населения голосовало против таракана, однако его псы смердячие подделали протоколы голосования!
Поэтому они не пускали наблюдателей и в комиссию вошли учителя школ!
Как могут учителя смотреть своим детям в глаза, оставляя этих детей без будущего?
Чему могут научить эти учителя детей?
 
-1
  • babe
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  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 15:38
Как можно поздравлять нелегитимного президента?
 
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  • Барабашка
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  • Aktauskii
  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:16
В клубе диктаторов все на местах,едем дальше.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 14:55
По любасу таракан власть не отдаст просто так,он ведь не глупый.
 
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 Емельянов Роман (Посетители) Сегодня, 14:53
Vladimir7737,
Объясни это Токаеву и Путину,которые уже поздравили Лукашенко lol
 
-7
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  • Юрий Спассков
  • Емельянов Роман
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  • Барабашка
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  • Aleksa-N
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 14:24
Начинается)))
Объясните этой "жене блогера", что никто в мире не признаёт предварительные результаты, потому что они по определению предварительные.
 
 

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