Тихановская отказалась признать результаты выборов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признает предварительные результаты подсчета голосов, которые озвучил Центризбирком. ЦИК сообщил, что действующий лидер государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Тихановская - 9,9%.
По ее словам, в ее избирательном штабе видели реальные протоколы с избирательных участков. Победителем она считает себя.
В ночь на 10 августа штаб, ссылаясь на участковые протоколы, сообщил, что она победила на 20 участках в Минске и Минском районе. Соратники Тихановской отметили, что работают в условиях информационной блокады.
Тихановская также сказала на брифинге в понедельник, что не собирается уезжать из Белоруссии, поскольку не видит для этого никаких причин.
Случившееся ночью в Минске она назвала недопустимым и отметила, что штаб получает противоречивую информацию о погибших. Если данные о гибели людей подтвердятся, то "это будет начало конца", отметила Тихановская. Она подчеркнула, что выступает за мирные перемены.
Ранее правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске погиб протестующий, которого переехал автозак.
Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что штаб готов к долгим протестам.
Ранее в понедельник пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что "озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу".
Александра Лукашенко уже поздравили с победой лидеры России, Китая и Казахстана.
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