Как получить 5 бесплатных лекарств, рассказали в Минздраве

Как получить бесплатные лекарств для при лечении коронавируса, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Если у вас есть признаки заражения коронавирусной инфекции - сухой кашель, температура, то нужно звонить в 103. Если явных признаков нет, но вы чувствуете, что с вашим организмом что-то происходит, то нужно обратиться в ближайшую поликлинику, к лечащему врачу. Если вы не прикреплены, то это можно сделать очень быстро. Прийти в поликлинику и в случае, если у вас будут подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, то пять видов лекарств для лечения COVID-19 вам будут бесплатно.



Это очень важно. Исходя из этого решения правительство обеспечит каждую аптеку необходимым количеством лекарств до миллиона случаев, вам нет необходимости ходить в аптеку за ними", - сказал Багдат Коджахметов.



Казахстанцы могут получить "Парацетамол", "Ибупрофен" и антикоагулянтов "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".