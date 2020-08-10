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Как получить 5 бесплатных лекарств, рассказали в Минздраве

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Как получить 5 бесплатных лекарств, рассказали в Минздраве
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Как получить бесплатные лекарств для при лечении коронавируса, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если у вас есть признаки заражения коронавирусной инфекции - сухой кашель, температура, то нужно звонить в 103. Если явных признаков нет, но вы чувствуете, что с вашим организмом что-то происходит, то нужно обратиться в ближайшую поликлинику, к лечащему врачу. Если вы не прикреплены, то это можно сделать очень быстро. Прийти в поликлинику и в случае, если у вас будут подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, то пять видов лекарств для лечения COVID-19 вам будут бесплатно.

Это очень важно. Исходя из этого решения правительство обеспечит каждую аптеку необходимым количеством лекарств до миллиона случаев, вам нет необходимости ходить в аптеку за ними", - сказал Багдат Коджахметов.

Казахстанцы могут получить "Парацетамол", "Ибупрофен" и антикоагулянтов "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".


Источник: Tengrinews.kz
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