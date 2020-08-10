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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рост распространения КВИ в Казахстане остановлен - Минздрав

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Рост распространения КВИ в Казахстане остановлен - Минздрав
Фото из открытых источников
Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что страна миновала критический период, передает Today.kz.

"Рост распространения КВИ в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала. Успокаиваться еще рано. Следующий важнейшим этапом борьбы с распространением КВИ является дальнейшее снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов. Мы призываем каждого казахстанца строго соблюдать санитарные требования, не зависимо от карантина", - сказал Кожахметов.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 17:49
Вот только не надо нам лагман в уши толкать,что вы с правительством успешно боролись всё это время.
Я вам другое скажу сокровенное,вы пальцем об палец не ударили,что бы приблизить победу над GOVID-19 и вам это НАРОД ещё припомнит.
 
-1
  • Coffee
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  • Василий Кравчук
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 16:55
Пора пивнушки и рестораны открывать
 
-1
  • babe
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  • kz1990
  • Василий Кравчук
 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 16:34
Можно снимать ограничения!!!! Урааааааа!!!!!! И все вернется на круги своя
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Василий Кравчук
 mer (Посетители) Сегодня, 16:19
Народ приобрёл популяционный иммунитет к данному вирусу,переболев в основной массе бессимптомно,те же кто приболел,составляют малую часть населения,а в больницу попало совсем мало народу, дома лечились большинство. Всё раздуто СМИ.
 
 

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