Рост распространения КВИ в Казахстане остановлен - Минздрав

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что страна миновала критический период, передает Today.kz.



"Рост распространения КВИ в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала. Успокаиваться еще рано. Следующий важнейшим этапом борьбы с распространением КВИ является дальнейшее снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов. Мы призываем каждого казахстанца строго соблюдать санитарные требования, не зависимо от карантина", - сказал Кожахметов.