Почему в Казахстане не объединяют данные по коронавирусу и пневмонии

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов объяснил, почему в Казахстане не объединяют статистику по коронавирусу и пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На сегодня эту информацию действительно даем раздельно. Если кому-то необходимо получить общую цифру, то это можно осуществить с помощью легких арифметических упражнений. Кроме того, сегодня объединенную статистику дает Всемирная организация здравоохранения на своем официальном сайте. По требованиям ВОЗ произошло разделение по двум кодам. Первый код - это подтвержденные случаи коронавируса, и второй код - с отрицательным ПЦР-тестом. Однако объединять эти данные мы не собираемся", - ответил Багдат Коджахметов.



Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения признала пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом в Казахстане случаями коронавируса и объединила статистику на своем сайте.



За прошедшие сутки (9 августа) в Казахстане зафиксировали 741 новый случай COVID-19 и 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Умерли 35 казахстанцев.



Всего, по данным сайта coronavirus2020.kz, в Казахстане коронавирусом заболели 99 442 человека, умерли 1058 пациентов. Также известны данные о случаях пневмонии коронавирусного типа: с 1 августа зафиксировано 13 280 случаев и 164 летальных исхода.