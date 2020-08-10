Ученые решили спор о методе заваривания чая

Китайские ученые из Университета электроники и технологий разъяснили разницу между чаем, приготовленным в обычном чайнике, и чаем из микроволновки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AIP Advance.



Отмечается, что когда появились первые микроволновки и люди стали в них заваривать чай, то заметили, что вкус напитка отличается от обычного, причем не в лучшую сторону. Этот феномен сразу же привлек внимание физиков. Они уже несколько десятилетий спорят о том, что отличает обычный чайник от микроволновки и почему вкус чая отличается.



На плите нагрев воды осуществляется методом конвекции. Вода в чайнике нагревается снизу и начинает подниматься, уступая место холодной воде из верхних слоев. Через какое-то время температура всей воды в чайнике становится одинаковой.



Нагрев с помощью микроволновки происходит иначе. В устройстве есть магнетрон, который заставляет молекулы воды колебаться с помощью микроволнового излучения, таким образом повышается температура напитка.



Так как волны в микроволновке воздействуют на чашку с водой со всех направлений, а не только снизу, как на плите, то конвекции не происходит, поэтому вода в верхней части чашки значительно горячее, чем в нижней, из-за чего чай в такой воде не заваривается до конца. Что и влияет на вкус чая.



Китайские ученые смогли найти объяснение этому явлению и придумали, как справиться с этой проблемой. Чтобы исправить этот эффект, ученые предлагают наносить по краю чашки серебряное покрытие. Серебро будет блокировать волны. В результате чего в воде будет равномерно распределяться тепло.