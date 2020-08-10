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Частной клинике в Алматы угрожали уголовным преследованием за лечение КВИ: Комментарий Минздрава

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:30
Частной клинике в Алматы угрожали уголовным преследованием за лечение КВИ: Комментарий Минздрава
Фото из открытых источников
Частная клиника бесплатно лечила пациентов с КВИ в Алматы. Однако, благотворительный жест клиники может обернуться для нее уголовным преследованием, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Оrtcom.kz.

В защиту клиники выступили журналисты, активисты и общественность.

Официальную позицию профильного министерства озвучил Багдат Коджахметов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Министерство здравоохранения благодарно и по-человечески говорит «спасибо» всем медицинским организациям в частном секторе за помощь, которую оказывают в борьбе с распространением COVID-19.

Но при этом, следует помнить, что есть санитарные нормы и правила, которые придумал не казахстанский Минздрав.

Это мировые стандарты. Если не соблюдаются требования по красной, «грязной» и «чистой» зонам, фильтрам на входе и другим, то в попытке помочь в борьбе с КВИ, такие учреждения могут сами стать источником большего количества заражения граждан», — объяснил спикер.

Именно поэтому проверки со стороны санитарных врачей он назвал обоснованными.

«Что касается правовой ответственности: уголовная она будет или гражданско-правовая, я узнаю у санитарных врачей.

Но в любом случае, министерство здравоохранения должно проявить лояльность. И Алексей Цой призывает через общественный совет при Минздраве принимать участие Ассоциации и частные клиники, чтобы в будущем вместе разработали единую программу и не допускали подобных конфликтных ситуаций. Главная проблема, которую мы должны решить — COVID-19», — резюмировал Коджахметов.

Напомним, 8 августа стало известно, что главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин пригрозил уголовной отвественностью частной клинике «Талант и К» за оказание помощи пациентам с коронавирусом без соответствующих документов.


Источник: newtimes.kz
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