Ношение масок останется обязательным при смягчении карантина - Цой

НУР-СУЛТАН, 11 авг – Sputnik. Смягчение карантина должно проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах, заявил министр здравоохранения Алексей Цой.



"Положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер. Они должны проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.



Министерство отслеживает показатель репродуктивности инфекции, заболеваемости за последнюю неделю, а также показатель смертности от коронавирусной инфекции.



Цой отметил, что за пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82.



Показатель заболеваемости снизился с 56,73 на сто тысяч населения до 36,2 на сто тысяч населения.



"На 11 августа картина показателей репродуктивности в регионах ниже единицы, кроме Туркестанской области. Это еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации", - добавил Цой.