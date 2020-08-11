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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ношение масок останется обязательным при смягчении карантина - Цой

Просмотров:567 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Ношение масок останется обязательным при смягчении карантина - Цой
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 авг – Sputnik. Смягчение карантина должно проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах, заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

"Положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер. Они должны проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Министерство отслеживает показатель репродуктивности инфекции, заболеваемости за последнюю неделю, а также показатель смертности от коронавирусной инфекции.

Цой отметил, что за пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82.

Показатель заболеваемости снизился с 56,73 на сто тысяч населения до 36,2 на сто тысяч населения.

"На 11 августа картина показателей репродуктивности в регионах ниже единицы, кроме Туркестанской области. Это еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации", - добавил Цой.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Ну Ну
 babe (Посетители) Сегодня, 12:11
Маску надо менять каждые 2-часа. Ну ,где у простого люда столько денег, да ещё и учитывая, что работать не дают ? Нищие 42500 оплатили, и то не всем , вот и живи на них, да не забудь масок на 10 тыс купить.
 
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OlegVak (Посетители) Сегодня, 12:05
Обязательным пожизненно?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 11:17
Guz,
Добавь еще пот, слюни, пыль, выхлопные газы. Все это на масках )

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
-1
  • babushka
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • mer
  • leo529
  • DAD
  • ЁмоЁ
  • babe
 Guz (Посетители) Сегодня, 10:25
Дышите на здоровье выдыхаемой слизью и углекислым газом накапливаемом в маске, министр то неадекватный.

lol
 
 

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