Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования

В НАО "Фонд социального медицинского страхования" назвали зарплаты своих сотрудников, передает Tengrinews.kz.
В пресс-службе компании в ответ на запрос редакции сообщили, что по штатному расписанию предусмотрены заработные платы без учета вычетов:
- Позиция менеджера - от 170 000 тенге;
- Позиция старшего менеджера - от 250 000 тенге;
- Позиция административно-управленческого персонала - от 300 000 тенге;
- Членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.
На оплату труда работникам Фонда соцмедстрахования на 2020 год планом развития предусмотрено 5,7 миллиарда тенге.
Сообщается, что по состоянию на 1 августа фактическая численность фонда составляет по центральному аппарату - 230 сотрудников, по областным филиалам - 620 сотрудников.
"Среднемесячная зарплата работников фонда составляет 282 550 тенге. Согласно правилам оплаты труда и премирования работников НАО "Фонд социального медицинского страхования" надбавки к должностному окладу не предусмотрены", - ответили в пресс-службе.
В компании отмечают, что сотрудникам будут сокращены премии и зарплаты на 119 миллионов тенге.
"Также будет пересмотрено количество структурных подразделений центрального аппарата фонда, их численность, в дальнейшем эта работа будет проведена также и на уровне филиалов. Сокращены расходы на пиар - 102 миллионов тенге, IT услуги - 180 миллионов тенге, аренда офисных помещений - 95 миллионов тенге, командировочные расходы - 100 миллионов тенге, полиграфические услуги - 31 миллион тенге. По капитальным расходам проводится сокращение на 277 миллионов тенге, в основном это касается приобретения мебели и организационной техники", - рассказали в ФСМС.
Также будет пересмотрена структура штата. Уменьшение его численности предполагается за счет исключения дублирующих функций.
"Увеличение штата сотрудников в предыдущие годы было связано с расширением функций ФСМС по тарифообразованию, мониторингу качества и объемов оказываемых населению медицинских услуг. Кроме того, в этом году в доверительное управление фонда переданы ряд информационных систем, по которым необходимо сопровождение и доработка, что также требует привлечения квалифицированных специалистов", - заключили в пресс-службе фонда.
В июле казахстанцы обсуждали публикацию супруги бывшего главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова в соцсетях. Пользователей возмутил пост Гульбаршин Заировой, в котором она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж.
Позже Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить Айбатыра Жумагулова и предложил назначить на пост главы фонда "более делового и менее гламурного человека".
Жумагулов был уволен с поста, новым главой фонда стал Болат Токежанов.
Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования".
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz