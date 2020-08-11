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Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования

Просмотров:613 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В НАО "Фонд социального медицинского страхования" назвали зарплаты своих сотрудников, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе компании в ответ на запрос редакции сообщили, что по штатному расписанию предусмотрены заработные платы без учета вычетов:

- Позиция менеджера - от 170 000 тенге;

- Позиция старшего менеджера - от 250 000 тенге;

- Позиция административно-управленческого персонала - от 300 000 тенге;

- Членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.

На оплату труда работникам Фонда соцмедстрахования на 2020 год планом развития предусмотрено 5,7 миллиарда тенге.

Сообщается, что по состоянию на 1 августа фактическая численность фонда составляет по центральному аппарату - 230 сотрудников, по областным филиалам - 620 сотрудников.

"Среднемесячная зарплата работников фонда составляет 282 550 тенге. Согласно правилам оплаты труда и премирования работников НАО "Фонд социального медицинского страхования" надбавки к должностному окладу не предусмотрены", - ответили в пресс-службе.

В компании отмечают, что сотрудникам будут сокращены премии и зарплаты на 119 миллионов тенге.

"Также будет пересмотрено количество структурных подразделений центрального аппарата фонда, их численность, в дальнейшем эта работа будет проведена также и на уровне филиалов. Сокращены расходы на пиар - 102 миллионов тенге, IT услуги - 180 миллионов тенге, аренда офисных помещений - 95 миллионов тенге, командировочные расходы - 100 миллионов тенге, полиграфические услуги - 31 миллион тенге. По капитальным расходам проводится сокращение на 277 миллионов тенге, в основном это касается приобретения мебели и организационной техники", - рассказали в ФСМС.

Также будет пересмотрена структура штата. Уменьшение его численности предполагается за счет исключения дублирующих функций.

"Увеличение штата сотрудников в предыдущие годы было связано с расширением функций ФСМС по тарифообразованию, мониторингу качества и объемов оказываемых населению медицинских услуг. Кроме того, в этом году в доверительное управление фонда переданы ряд информационных систем, по которым необходимо сопровождение и доработка, что также требует привлечения квалифицированных специалистов", - заключили в пресс-службе фонда.

В июле казахстанцы обсуждали публикацию супруги бывшего главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова в соцсетях. Пользователей возмутил пост Гульбаршин Заировой, в котором она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж.

Позже Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить Айбатыра Жумагулова и предложил назначить на пост главы фонда "более делового и менее гламурного человека".

Жумагулов был уволен с поста, новым главой фонда стал Болат Токежанов.

Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • бобер
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 12:02
Расхищаются все фонды. Не удивлюсь, если в пенсионном фонде кроме цифр ничего уже нет. Кто нибудь из граждан РК понимает целесообразность создания Фонда социального медицинского страхования, кроме как получения заработной платы его работников и хищения народных средств? Кому нибудь он принес какую то пользу?
 
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  • Ну Ну
  • бобер
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: Guz
государственным деньгам

Да не совсем-то и государственных..Это наши денежки. Смотрю, хорошо веселятся. А главное, подотчетности-то нет никакой.
расходы на пиар - 102 миллионов тенге,

Хотелось бы узнать, каким пиаром занимается сей фонд? Кого пиарим-тА?
командировочные расходы - 100 миллионов тенге

Куда ездим? По каким таким делам? На Острова с любовницами?
За чей счет банкеты?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • freizer
  • Guz
  • Pavelmwest
  • OlegVak
  • tolk
 mer (Посетители) Сегодня, 10:32
Guz,
Эх,по многим товарищам расхитителям госсобственности плачет висилица. Где справедливость?
 
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  • mer
  • OlegVak
 Guz (Посетители) Сегодня, 10:22
При таком доступе к государственным деньгам которые тупо разворовываются им ещё и зарплата положена......ну и ну.

lol
 
 

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