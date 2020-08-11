Тихановская покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, политик скрывается от преследований в Литве. Сейчас она находится в безопасности.
Ранее сообщалось, что Тихановская беспрепятственно покинула здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором ее удерживали около трех часов. «Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный ход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — сказала Красулина после исчезновения политика. Вскоре Тихановская вышла на связь и подтвердила, что находится в безопасности.
В Белоруссии уже второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Она собиралась прийти сегодня на митинг, но в штабе приняли решение не пускать ее, рассказала «Ленте.ру» Анна Красулина.
Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.
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