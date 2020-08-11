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Доктор Мясников назвал пандемию коронавируса мутной историей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Доктор Мясников назвал пандемию коронавируса мутной историей
Фото: Дмитрий Рожков / Wikimedia
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал пандемию коронавируса мутной историей. Врач опубликовал в своем Telegram-канале размышление о том, что распространение инфекции является лишь одним из факторов происходящих в мире изменений.

«Сегодня абсолютно апокалиптические времена: влегкую перечеркиваются базовые понятия: мужчины/женщины, мама/папа, хорошее/плохое и так далее», — отметил специалист. Он также заметил, что из-за извращенной политики государств уничтожаются любые надежды на стабильность.

«Теперь вот вся эта мутная история с пандемией», — добавил Мясников. Врач пояснил, что «мутная» она не потому, что ее нет. Он подчеркнул, что пандемия была, а слово «мутная» использовано для того, чтобы охарактеризовать «отчетливое у всех ощущение, что все эти тектонические изменения вызваны не вирусом».

Доктор посчитал, что каждый должен жить достойно — «так, если бы этот день был последний». Он призвал людей быть спокойными, твердыми в своих законных желаниях и не поддаваться панике, а также любить ближних и себя. «Это Ваша жизнь, это ваши дни, не позволяйте их никому омрачать», — заключил Мясников.

Ранее доктор Мясников высказал мнение, что коронавирус невозможно остановить. Врач пояснил, что распространение инфекции можно только приостановить.


Источник: lenta.ru
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