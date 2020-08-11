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Осужденный экс-глава горздрава Алматы обратился в Верховный суд

Просмотров:564 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Осужденный экс-глава горздрава Алматы обратился в Верховный суд
Серикбол Мусинов
Осужденный экс-глава горздрава Алматы Серикбол Мусинов пытался оспорить приговор в Верховном суде Казахстана. Его адвокаты ходатайствовали о полной отмене штрафа в 40,5 миллиона тенге за дачу взятки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Адвокаты Мусинова в Верховном суде заявили, что при рассмотрении уголовного дела имело место неправильное применение закона, повлекшее осуждение невиновного. Они утверждают, что Серикбол Мусинов не знал и не участвовал в договоренностях о даче взятки. Также они заявили об отсутствии у него мотивов.

Кроме того, правозащитники просили вынести частное постановление в адрес прокуратуры.

В постановлении судебной коллегии, опубликованном на сайте Верховного суда, сообщается, что адвокаты Мусинова считают недействительной проведенную прокуратурой проверку в силу ненадлежащей регистрации.

"Они обращают внимание на содержание записанных телефонных разговоров между участниками как подтверждение доводов о провокации. Просят отменить постановление апелляционной инстанции в части осуждения Мусинова по факту дачи взятки в размере 5 тысяч долларов США с вынесением оправдательного приговора и вынести частное постановление в адрес органов прокуратуры по факту грубых нарушений", - говорится в постановлении.

Изучив материалы дела и доводы ходатайства, судебная коллегия Верховного суда пришла к выводу, что приговоры подлежат оставлению без изменения.

"Приговор районного суда № 2 Медеуского района города Алматы от 17 мая 2019 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 3 июля 2019 года в отношении Мусинова Серикбола Рахимкановича оставить без изменения. Ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении Верховного суда.

Напомним, Серикбол Мусинов был главой Управления здравоохранения Алматы в 2017-2018 годах. В сентябре 2018 года его освободили от должности. Приговором районного суда № 2 Медеуского района
Алматы от 17 мая 2019 года Мусинова обязали выплатить штраф в 240 миллионов тенге, позже решение алматинским городским судом было изменено - штраф снизили до 40,5 миллиона тенге.

Согласно обвинительному акту, нарушения в ведомстве выявили в августе 2018 года. Прокурор Алматы назначил в это время внеплановую проверку на предмет оборота лекарств, соблюдения антикоррупционного законодательства и целевого расходования бюджетных средств. У сотрудников ведомства, как стало известно в суде, возник план по даче взятки проверяющим: 25 тысяч долларов за три года, которые охватывались планом проверки. Так, за то, что закроют глаза на нарушения в 2016 и 2017 годах, предлагалось по 10 тысяч. Оставшиеся пять тысяч предлагали за первое полугодие 2018 года.

Обговорив все с сотрудниками прокуратуры, как сообщается, подчиненные Серикбола Мусинова представили план руководителю. В результате, по данным следствия, 18 сентября 2018 года 20 тысяч долларов передали подставным сотрудникам органов.

Отметим, что свидетелем по делу был сотрудник Агентства по противодействию коррупцию. Он входил в состав межведомственной следственно-оперативной группы под руководством прокуратуры Алматы. Подчиненным Мусинова он представлялся как сотрудник прокуратуры.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • mer
  • Саша саша
 Guz (Посетители) Сегодня, 14:58
Расплодили хапуг и ворюг,ещё набрался наглости на пересуд подавать. Надо ему реальный срок дать,что бы дурь слетела.

lol
 
 

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