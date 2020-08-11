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Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали ученые из России

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали ученые из России
Фото из открытых источников
В гражданский оборот она поступил 1 января 2021 года.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, передает Today.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании с членами правительства.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - отметил Путин.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Торговое наименование лекарственного препарата: Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как заявил Мурашко, первая российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и компанией "Биннофарм".

Вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.


Источник: today.kz
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