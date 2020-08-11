Выстрелом в сердце убит в Атырау чемпион мира и Азии по грепплингу

В ночь на 9 августа в драке между парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы был убит чемпион мира и Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов, передает Today.kz со ссылкой на "АЖ".



Есенбек Сигуатов скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце. Неделю назад ему исполнилось 18 лет.



В полиции случившееся пока не комментируют. Неизвестно, задержан ли убийца. По словам местных жителей, на следующий день в Дамбе провели полицейский рейд.



В управлении спорта отметили, что погибший был членом сборной команды Атырауской области по грепплингу, рукопашному бою и джиу-джитсу, многократным победителем чемпионатов мира и Азии среди юношей.