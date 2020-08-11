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Коронавирус несет новую напасть? Что такое синдром Кавасаки, который поражает детей

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Коронавирус несет новую напасть? Что такое синдром Кавасаки, который поражает детей
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На данный момент известно о 3 случаях "кавасакиподобного синдрома" в Казахстане.

В новостных лентах стали появляться сообщения о том, что в Казахстане у детей, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, появляется новое заболевание – синдром Кавасаки, хотя ученые-медики называют этот недуг мультисистемный воспалительный синдром (МВС), временно асссоциированный с COVID-19 у детей и подростков. Председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева рассказала корреспонденту zakon.kz о симптомах, лечении и причинах возникновения такого заболевания.

Как правило, 80% детей переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме. Ребенок сдает положительный ПЦР-тест на коронавирус, через некоторое время повторный тест дает отрицательный результат, в крови у детей даже выявляются антитела к коронавирусу. Но через 2-3 недели, иногда раньше, на здоровом фоне у ребенка может развиться МВС, временно асссоциированный с COVID-19. Начинается он с повышения температуры тела, в это время поражаются различные органы и системы, может появиться кашель, одышка. Из симптомов, похожих на настоящую болезнь Кавасаки - пятнистая сыпь, красный язык, увеличенные красные губы, отечность ладоней, стоп. Кроме того, при МВС у ребенка может появиться конъюнктивит, увеличиваются лимфоузлы. Также дети могут жаловаться на боли в груди, в области сердца, боли в животе (как при аппендиците), рвоту, тошноту, диарею.

Ребенок с МВС, временно асссоциированном с COVID-19, не заразный. Он не должен госпитализироваться в инфекционный стационар, его нужно госпитализировать в многопрофильную педиатрическую клинику. Поражаются многие органы, здесь нужна мультидисциплинарная команда специалистов – кардиолог, ревматолог и другие. У нас уже есть небольшое количество детей с подозрением, находятся под наблюдением в клиниках, - сказала Риза Боранбаева.

Главное отличие "кавасакиподобного синдрома" от настоящей болезни Кавасаки в том, что он возникает только после того, как дети перенесли COVID-19 в бессимптомной или легкой форме. И если настоящая болезнь Кавасаки встречается у детей до 5 лет, то МВС может появиться и у подростков, и у детей старшего возраста. Есть различия между двумя недугами, но в целом течение МВС, временно асссоциированного с COVID-19, схоже с развитием болезни Кавасаки. Интересно, что после гриппа и ОРВИ такой МВС ни у детей, ни у подростков не возникал.

Лечение МВС ведут стационарно, ребенка госпитализируют, берут анализы, где врачи увидят изменения в общем анализе крови, коагулограмме, специалисты проводят УЗИ, КТ, рентген, подход к диагностике многосторонний. Заболевание может протекать в средней форме, либо тяжелой.

Происходит поражение сосудов среднего калибра, как при болезни Кавасаки. Осложнение МВС – поражение сосудов сердца, развитие сердечной недостаточности, аневризмы сосудов сердца. Если своевременно диагностировать, оказать помощь, можно избежать тяжелых форм заболевания и быстро вылечить ребенка, - пояснила Риза Боранбаева.

Первые описания МВС появились в Великобритании, США, считается, что случаи МВС характерны для стран, где был высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Поэтому таким странам рекомендуется подготовить систему здравоохранения к управлению потоком пациентов детского возраста, у которых может развиться этот МВС.

В Казахстане был высокий пик заболеваемости коронавирусом в июле, было много смертельных случаев, и это ожидаемо, что МВС может развиться у детей. Это не значит, что сейчас поголовно все дети, перенесшие COVID-19, начнут болеть МВС, все равно редкая патология, но мы должны быть готовы к тому, чтобы оказывать помощь детям. Потому что МВС у детей и подростков протекает намного тяжелее, чем сам COVID-19, в некоторых странах МВС приводил к летальному исходу среди детей, - предупредила Риза Боранбаева.

Лечение МВС, временно ассоциированного с COVID-19 у детей и подростков, достаточно серьезное.

В стационарах применяют высокие дозы внутривенных иммуноглобулинов, аспирин, гормоны. То есть, подход индивидуальный, по анализам видно, на каком этапе обнаружено заболевание, начались ли изменения в организме, требующие незамедлительного лечения, - заключила Боранбаева.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 18:11
Витамины,детский аспирин,глаза промывать слабым раствором обычного пенициллина.

lol
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:42
Не дай БОГ дети начнут болеть в Казахстане, народ не сдержать
 
 

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