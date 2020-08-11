«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.99 KZT
  • €1 = 492.68 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы симптомы смертельного вируса из Китая

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 19:40
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Фото из открытых источников
О симптомах китайского вируса SFTS у человека рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Вслед за коронавирусом в Китае произошла вспышка этой болезни. Вирус SFTS успел убить уже 60 человек. Все умершие жили в провинциях Аньхой и Чжецзян на востоке Китая. Кроме того, болезнь выявлена в провинции Цзянсу.

Впервые вирус был обнаружен в 2011 году.

Симптомы, прежде всего, тяжелая лихорадка - это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты - это клетки, которые отвечают за свертываемость крови, - сказал врач.

Он отметил, что кровотечение может привести к смерти. Кровоизлияние может произойти в перикард, в почку, в головной мозг и привести к летальному исходу.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика