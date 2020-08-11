Названы симптомы смертельного вируса из Китая

О симптомах китайского вируса SFTS у человека рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Вслед за коронавирусом в Китае произошла вспышка этой болезни. Вирус SFTS успел убить уже 60 человек. Все умершие жили в провинциях Аньхой и Чжецзян на востоке Китая. Кроме того, болезнь выявлена в провинции Цзянсу.
Впервые вирус был обнаружен в 2011 году.
Симптомы, прежде всего, тяжелая лихорадка - это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты - это клетки, которые отвечают за свертываемость крови, - сказал врач.
Он отметил, что кровотечение может привести к смерти. Кровоизлияние может произойти в перикард, в почку, в головной мозг и привести к летальному исходу.
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