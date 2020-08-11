В правительстве обсудили поэтапное снятие карантина в Казахстане

Межведомственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.



Представители Министерства здравоохранения и главный государственный санитарный врач доложили о показателях стабилизации эпидемиологической ситуации и возможных сценариях смягчения карантинных мер при усиленном санитарно-дезинфекционном режиме.



При этом для недопущения роста заболеваемости предложен ряд новых индикаторов контроля работы регионов.



Ералы Тугжанов поручил Министерству здравоохранения, руководителям местных исполнительных органов держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем и обеспечить дальнейшее снижение показателей заболеваемости.



Также вице-премьер поручил руководству регионов разобраться и принять меры по каждому факту несвоевременной выплаты компенсаций медицинским работникам, пострадавшим в борьбе с COVID-19.



"Никаких поводов для самоуспокоенности и расслабления не должно быть. Регионам надо повысить эффективность работы мониторинговых групп. При необходимости проработать дополнительные меры по линии ведомств и местных властей для дальнейшего улучшения ситуации. Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе с населением, в первую очередь по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования", - подчеркнул вице-премьер.



В Казахстане, по данным на 11 августа, подтверждено 100 164 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 73 702 человека, скончались - 1269.



Министр здравоохранения Алексей Цой ранее назвал критерии смягчения карантинных мер в стране:



1. Показатель репродуктивности инфекции R (количество людей, заражаемых одним инфицированным) должен быть менее 1.



2. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последнюю неделю не должен превышать 50.



3. Показатель смертности на 100 тысяч населения за последнюю неделю не должен быть больше 1,5.



На 11 августа показатель репродуктивности инфекции составляет 0,82, показатель заболеваемости - 36,2.



Смягчение карантинных мер предлагается при достижении не менее трех показателей.