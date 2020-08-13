Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Самый большой "мусорный остров" на планете по размеру сопоставим с Францией, сообщили РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок. "У нас есть пять огромных "мусорных островов" посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", - сказала Брок. Как добавил Кусто, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.