Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Самый большой "мусорный остров" на планете по размеру сопоставим с Францией, сообщили РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок.

"У нас есть пять огромных "мусорных островов" посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", - сказала Брок.

Как добавил Кусто, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения