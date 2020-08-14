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"Сняли маски, чтобы пообедать". На 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае

Просмотров:2299 Опубликовано: Сегодня, 09:33
"Сняли маски, чтобы пообедать". На 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Фото:ng.kz
За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

28-летний Максим Пандерин 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар "находился без маски на рабочем месте". Пандерин отмечает, что маски были, просто в момент визита полицейских их сняли, чтобы пообедать.

Подробности странной истории Максим рассказал журналистам газеты. Полицейские пришли к ветеринарам еще 23 июля, но о том, что выписали штраф, стало известно только на днях.

"Дело в том, что на табличке на входе не обозначено четкое время обеда. Мы обедаем, когда нет клиентов, когда животным не нужна срочная помощь. Сотрудницы спокойно обедали, я поправлял клеенку своему пациенту (некоторых животных до или после операции содержат в специальных клетках-вольерах). Посторонних людей в клинике не было. В этот момент забежали сотрудники полиции с видеокамерой, начали нас снимать. Я был шокирован, не каждый день такое происходит! Они начали нас расспрашивать. Когда речь зашла о масках, я понял, в чем дело, надел маску. Они даже не протокол составили, показали какую-то бумажку, я расписался, что ознакомлен, и они ушли. О штрафе ничего не сказали. Про этот случай мы вскоре забыли, потому что я думал, что в первый раз ограничатся предупреждением", - говорит Максим Пандерин.

О штрафе ему сообщили только 12 августа. Сотрудница управления контроля качества и безопасности товаров и услуг пригласила Максима на беседу и объяснила: уведомление пришло так поздно, потому что она была в отпуске и не могла его отправить раньше.

"Я ветеринарную клинику открыл четыре месяца назад, все деньги в обороте. До этого пять лет учился в Костанае, потом три года работал и учился в России, вернулся на родину, и теперь мой бизнес оказался под угрозой. Нам выписали штраф около 600 000 тенге. Но по закону, если мы его уплатим за семь дней, половину суммы нам простят. Естественно, я согласился. 600 000 для меня просто неподъемная сумма. Если заплачу 300 000, будет тяжело, но выкарабкаюсь. Я в этой клинике владелец и единственный врач. Я физически не могу уйти с работы, чтобы судиться с властями, это еще сильней по мне ударит. Поэтому согласился на штраф. Хотя, на мой взгляд, полицейские поспешили с выводами и не стали вникать в ситуацию. Это же медицинское учреждение, здесь априори выполняются все санитарные нормы", - жалуется мужчина.

По словам Падерина, после того как он рассказал о ситуации в Интернете, ему поступило множество звонков от костанайцев с предложениями о помощи. В том числе и юридической. Ветврач не исключает, что может принять помощь и попытаться обжаловать штраф в суде.

Он также отмечает, что 300 000 тенге планировал пустить на закупку двух шприцевых насосов. Кроме того, 12 августа Максиму одобрили кредит на покупку аппарата УЗИ за 9 миллионов тенге с залогом в размере 1,5 миллиона.

"Я просто хочу предать эту несправедливость широкой огласке, потому что я знаю, что других людей также штрафуют, люди платят и забывают. Но это неправильно! Государственные служащие, которые контролируют соблюдение закона, часто выписывают штрафы по формальному признаку. Наказание несоразмерно нарушению", - заключил Максим Пандерин.


Источник: Tengrinews.kz
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