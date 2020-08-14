Новый способ оплаты билетов на поезда запустили "Пассажирские перевозки"

АО "Пассажирские перевозки" запустило новый сервис оплаты билетов на поезда, передает Today.kz.
Он разработан совместно с Kaspi Bank и позволяет приобрести билет не только без комиссии, но и с бонусами.
"Теперь при оформлении проездных документов на сайте bilet.railways.kz оплатить покупку можно, используя Kaspi.kz. Это позволит пассажирам быстро и без комиссии совершать онлайн покупку билетов. Также пользователи приложения могут получать бонусы по программе Kaspi Бонус", - говорится в сообщении.
В компании "Пассажирские перевозки" считают, что усовершенствование системы даст больше удобств казахстанцам.
"Мы рады сотрудничеству с одним из самых популярных и востребованных банковских сервисов Казахстана. Мы несомненно расцениваем его как один из важных шагов, предпринимаемых АО "Пассажирские перевозки" для предоставления большего удобства пассажирам. Быть ближе, быть удобнее, упростив процесс покупки билетов, отвечает приоритетам компании по улучшению клиентского опыта. Мы очень надеемся, что наши пассажиры оценят подобные инициативы!" - сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО "Пассажирские перевозки" Виктор Бошман.
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