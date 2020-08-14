В Казахстане карантин ослабят только в будние дни

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с 17 августа постепенно будет сниматься карантин, заработают парикмахерские и торговые центры. Но в выходные дни будет действовать карантин, передает zakon.kz.
Накануне Госкомиссия приняла решение об ослаблении карантина. С понедельника 17 августа возобновят работу ТРЦ, торговые дома, непродовольственные рынки, дежурные группы в дошкольных организациях, салоны красоты, фитнес-центры и ряд других объектов. Но карантин ослабят только в будние дни. В выходные будет действовать карантин.
На следующих выходных страна вновь на два дня вернется в карантин. Опять же, это делается для того, чтобы остановить распространение инфекции. Таким образом, 22 и 23 августа будут действовать ограничение на передвижение лиц старше 65 лет, будет остановлен общественный транспорт, а бизнесу вновь придется остановить работу. Исключение будет распространяться только на продуктовые магазины и аптеки. Я еще раз прошу граждан с пониманием отнестись к принятым мерам, беречь себя, своих близких и окружающих, - написал министр в Facebook.
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