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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане карантин ослабят только в будние дни

Просмотров:905 Опубликовано: Сегодня, 09:55
В Казахстане карантин ослабят только в будние дни
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с 17 августа постепенно будет сниматься карантин, заработают парикмахерские и торговые центры. Но в выходные дни будет действовать карантин, передает zakon.kz.

Накануне Госкомиссия приняла решение об ослаблении карантина. С понедельника 17 августа возобновят работу ТРЦ, торговые дома, непродовольственные рынки, дежурные группы в дошкольных организациях, салоны красоты, фитнес-центры и ряд других объектов. Но карантин ослабят только в будние дни. В выходные будет действовать карантин.

На следующих выходных страна вновь на два дня вернется в карантин. Опять же, это делается для того, чтобы остановить распространение инфекции. Таким образом, 22 и 23 августа будут действовать ограничение на передвижение лиц старше 65 лет, будет остановлен общественный транспорт, а бизнесу вновь придется остановить работу. Исключение будет распространяться только на продуктовые магазины и аптеки. Я еще раз прошу граждан с пониманием отнестись к принятым мерам, беречь себя, своих близких и окружающих, - написал министр в Facebook.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:18
Галина63,
«Поедут». Уже писали об этом
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:53
Автобусы городские поедут?
 
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babe (Посетители) Сегодня, 11:35
Аzamat,
Заприте себя на жесткий карантин и не вылазьте, нереализованный бизнесмен.
 
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  • leo529
  • Галина63
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:27
Цитата: babe
Не возможно понять , тогда когда нет денег кормить детей, платить кредит и вообще существовать таким образом.

Ну так давали возможность работать, но мало кто соблюдал меры. Ходили с умным видом и своим мнением. Вот из за таких и снова загнали в карантин, как провизоры стали пополняться.
 
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  • kolu411
  • Василий Кравчук
  • Галина63
  • Aleksa-N
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:43
Видимо для бездельников карантин ослабляют. Я например работаю в будни до 18 часов, когда мне в парикмахерскую или на рынок сходить, если на выходных опять ничего работать не будет?
 
-6
  • Vohazab
  • Seawolf
  • Василий Кравчук
  • babe
  • Галина63
  • Aleksa-N
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • master_kz
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 10:43
Совершенно ненужное а опасное ослабление! Карантин в строгом виде НЕОБХОДИМО продлевать как минимум до конца года!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 babe (Посетители) Сегодня, 10:40
Не возможно понять , тогда когда нет денег кормить детей, платить кредит и вообще существовать таким образом.
 
 

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