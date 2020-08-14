Эксперт заявила об ошибке в системе распределения людей по больницам

Распределение людей по стационарам на основе результатов ПЦР-тестирования было катастрофической ошибкой, считает председатель наблюдательного совета амбулаторно-клинической сети "Салауатты Астана" Лейла Ишбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"ПЦР-тест стоил в пиковые дни 20 тысяч тенге, а иммуноферментный анализ (ИФА-тест) - около 3 500 тенге. ПЦР-тест дает гарантию, если проводить в полевых условиях и в режиме цейтнота (недостаток времени для обдумывания решения) - 60-70 процентов гарантии, а ИФА - почти 100 процентов, был контакт или нет", - сказала Лейла Ишбаева в прямом эфире в рамках онлайн-конференции TALAP.Talks.
Модератор онлайн-конференции Рахим Ошакбаев поинтересовался, почему в стране не стали применять при диагностике ИФА-тестирование, а выбрали ПЦР. Если ИФА гораздо дешевле, доступнее и точнее, чем ПЦР.
"У нас в Казахстане ушло на ПЦР-тестирование порядка 15 миллиардов тенге, такая же сумма потратилась на лечение пациентов от коронавируса. В пик, когда мы получили огромное количество летальных исходов, было организовано два вида стационаров. Это ковидные госпитали, где был доступ к кислородной поддержке, организована соответствующая схема лечения, где был соответствующий запас медикаментов. И был организован провизорный госпиталь, где отсутствовало все вышеперечисленное. Сортировка в тот или иной госпиталь происходила на результатах ПЦР, это была катастрофическая ошибка. То есть человек с выраженной дыхательной недостаточностью тяжелел в провизорном госпитале, но ПЦР не подтверждал ему COVID-19, он находился до самого крайнего момента в провизорном центре. ИФА были доступны всегда", - заявила Лейла Ишбаева.
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