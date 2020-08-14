«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.72 KZT
  • €1 = 495.47 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Эксперт заявила об ошибке в системе распределения людей по больницам

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Эксперт заявила об ошибке в системе распределения людей по больницам
Фото:elements.envato.com
Распределение людей по стационарам на основе результатов ПЦР-тестирования было катастрофической ошибкой, считает председатель наблюдательного совета амбулаторно-клинической сети "Салауатты Астана" Лейла Ишбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"ПЦР-тест стоил в пиковые дни 20 тысяч тенге, а иммуноферментный анализ (ИФА-тест) - около 3 500 тенге. ПЦР-тест дает гарантию, если проводить в полевых условиях и в режиме цейтнота (недостаток времени для обдумывания решения) - 60-70 процентов гарантии, а ИФА - почти 100 процентов, был контакт или нет", - сказала Лейла Ишбаева в прямом эфире в рамках онлайн-конференции TALAP.Talks.

Модератор онлайн-конференции Рахим Ошакбаев поинтересовался, почему в стране не стали применять при диагностике ИФА-тестирование, а выбрали ПЦР. Если ИФА гораздо дешевле, доступнее и точнее, чем ПЦР.

"У нас в Казахстане ушло на ПЦР-тестирование порядка 15 миллиардов тенге, такая же сумма потратилась на лечение пациентов от коронавируса. В пик, когда мы получили огромное количество летальных исходов, было организовано два вида стационаров. Это ковидные госпитали, где был доступ к кислородной поддержке, организована соответствующая схема лечения, где был соответствующий запас медикаментов. И был организован провизорный госпиталь, где отсутствовало все вышеперечисленное. Сортировка в тот или иной госпиталь происходила на результатах ПЦР, это была катастрофическая ошибка. То есть человек с выраженной дыхательной недостаточностью тяжелел в провизорном госпитале, но ПЦР не подтверждал ему COVID-19, он находился до самого крайнего момента в провизорном центре. ИФА были доступны всегда", - заявила Лейла Ишбаева.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика