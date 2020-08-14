Требование по ношению масок сохраняется - санврач

Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие объекты откроются с понедельника, 17 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Для населения сохраняется требование по ношению масок в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания, отдыха населения", - сказала Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК.
По ее словам, на первом этапе снижения карантинных мер по-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других мероприятий, в том числе на дому.
"Вчера на заседании комиссии к нам поступало много вопросов от населения. Бытует ошибочное мнение, что если мы снижаем карантинные меры, то мы разрешаем деятельность всех объектов и проведение всех зрелищных мероприятий. Хотела бы еще раз обратить ваше внимание, что проведение массовых мероприятий, все мероприятия, которые сопровождается скоплением населения и очень опасны с точки зрения передачи инфекции и ее распространения, - они остаются под запретом", - обратилась Есмагамбетова.
По ее словам, работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров и всех развлекательных заведений для детей и взрослых также остается под запретом.
Деятельность религиозных объектов, объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок и форумов, работа бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков с понедельника будут оставаться под запретом.
"Было предложено сохранение запрета на передвижение пригородных пассажирских поездов. Формирование общих вагонов в составах и междугородних автобусов и микроавтобусов. Это предложение было поддержано государственной комиссией. поэтому на первом этапе запрет сохраняется", - добавила она.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz