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Требование по ношению масок сохраняется - санврач

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Требование по ношению масок сохраняется - санврач
Source: REUTERS
Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие объекты откроются с понедельника, 17 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Для населения сохраняется требование по ношению масок в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания, отдыха населения", - сказала Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК.

По ее словам, на первом этапе снижения карантинных мер по-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других мероприятий, в том числе на дому.

"Вчера на заседании комиссии к нам поступало много вопросов от населения. Бытует ошибочное мнение, что если мы снижаем карантинные меры, то мы разрешаем деятельность всех объектов и проведение всех зрелищных мероприятий. Хотела бы еще раз обратить ваше внимание, что проведение массовых мероприятий, все мероприятия, которые сопровождается скоплением населения и очень опасны с точки зрения передачи инфекции и ее распространения, - они остаются под запретом", - обратилась Есмагамбетова.

По ее словам, работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров и всех развлекательных заведений для детей и взрослых также остается под запретом.

Деятельность религиозных объектов, объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок и форумов, работа бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков с понедельника будут оставаться под запретом.

"Было предложено сохранение запрета на передвижение пригородных пассажирских поездов. Формирование общих вагонов в составах и междугородних автобусов и микроавтобусов. Это предложение было поддержано государственной комиссией. поэтому на первом этапе запрет сохраняется", - добавила она.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babe
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  • Система
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:09
Цитата: OpOp
ну вы-то маску носите. вирус, если он есть, никуда теперь уже не денется. хоть с карантином, хоть без.


Сотый раз для особо одарённых: цель не в том что бы кто то заболел, а кто то нет! Цель в том что бы ВСЕ не заболели ОДНОВРЕМЕННО! Что бы не рухнула система здравоохранения, когда Вы не сможете просто попасть даже на порог больницы с перевязкой или после ДТП, к примеру!

Когда уже понятно станет это???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 OpOp (Посетители) Сегодня, 12:05
Аzamat,
ну вы-то маску носите. вирус, если он есть, никуда теперь уже не денется. хоть с карантином, хоть без.
 
-7
  • Василий Кравчук
  • watlow
  • OpOp
  • Coffee
  • Vaciliy
  • babe
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю
Аzamat (Посетители) Сегодня, 11:05
Это требование не исполняется! Люди ходят и ходили без масок! И не понятно, где контролирующие органы и где штрафы??? Ни одного нарушителя карантина ещё не оштрафовали в Актау!
 
 

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