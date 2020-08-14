Требование по ношению масок сохраняется - санврач

Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие объекты откроются с понедельника, 17 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Для населения сохраняется требование по ношению масок в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания, отдыха населения", - сказала Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК.



По ее словам, на первом этапе снижения карантинных мер по-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других мероприятий, в том числе на дому.



"Вчера на заседании комиссии к нам поступало много вопросов от населения. Бытует ошибочное мнение, что если мы снижаем карантинные меры, то мы разрешаем деятельность всех объектов и проведение всех зрелищных мероприятий. Хотела бы еще раз обратить ваше внимание, что проведение массовых мероприятий, все мероприятия, которые сопровождается скоплением населения и очень опасны с точки зрения передачи инфекции и ее распространения, - они остаются под запретом", - обратилась Есмагамбетова.



По ее словам, работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров и всех развлекательных заведений для детей и взрослых также остается под запретом.



Деятельность религиозных объектов, объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок и форумов, работа бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков с понедельника будут оставаться под запретом.



"Было предложено сохранение запрета на передвижение пригородных пассажирских поездов. Формирование общих вагонов в составах и междугородних автобусов и микроавтобусов. Это предложение было поддержано государственной комиссией. поэтому на первом этапе запрет сохраняется", - добавила она.