В Казахстане предлагают продолжить выплату 42,5 тыс тенге

В Казахстане предлагают еще раз оказать господдержку населению, передает LS.



По словам первого зампредседателя правления НПП "Атамекен" Эльдара Жумагазиева, сейчас готовится пакет предложений по выплате 42,5 тыс. тенге для сотрудников тех предприятий, деятельность которых остается под запретом.



"К примеру, объект "Сапаржай", там сейчас сидят в вынужденных отпусках 74 человека, и как быть? Это очень большой вопрос, но он касается возможностей бюджета. Если вы помните, в начале пандемии мы инициировали предложение о том, чтобы компенсации все-таки выплачивались. Сейчас остаются за бортом еще несколько направлений деятельности бизнеса и по ним мы завтра с министерством национальной экономики будем отрабатывать", – сказал он.



НПП скоро внесет свои предложения по этому поводу, обещал Жумагазиев.



"Но я бы хотел внести ясность: по сравнению с той категорией, которая была под запретом до 17 августа, сейчас это количество уменьшилось в разы. Мы отрабатывали эти вопросы больше трех недель. Но у нас есть большие опасения именно по рынкам, чтобы усиленные меры предосторожности соблюдались, до 30% посещения чтобы было. Но как это регулировать – тоже вопрос", – продолжил он.



В целом зампред НПП отметил, что поддерживает выплату 42,5 тыс. тенге людям, если бизнес стоит.



"Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос по отсрочке налогов и кредитов, а также вопросы по аренде", – добавил он.



Также Жумагазиев сообщил, что "закрытые" выходные могут быть сохранены до конца августа.



"Министр здравоохранения Алексей Цой вчера сказал, что локдаун на выходных будет длиться две недели. Выручка бизнеса до 40% создается именно в эти два дня. Мы на это идем сознательно. Хотим посмотреть, насколько ответственно будет вести себя бизнес. Если карантинные меры будут соблюдаться, то через две недели будем просить, чтобы локдаун по выходным сняли. Это постепенный процесс", – пояснил он.



В свою очередь главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, какие виды деятельности остаются пока под запретом.



"На первом этапе снижения карантинных мер по-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других мероприятий, в том числе на дому. Вчера на заседании комиссии к нам поступало много вопросов от населения. Бытует ошибочное мнение: если мы снижаем карантинные меры, то мы разрешаем деятельность всех объектов и проведение всех зрелищных мероприятий", – сказала она.



Санврач обратила внимание, что все мероприятия, которые сопровождается скоплением населения и очень опасны с точки зрения передачи инфекции и ее распространения, они остаются под запретом.



"Работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров и всех развлекательных заведений для детей и взрослых также остаются под запретом. Деятельность объектов культуры, музеев, проведения конференций, выставок и форумов. Работа бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков с понедельника будет оставаться под запретом", – продолжила Есмагамбетова.



Работа религиозных объектов, по ее словам, также остается под запретом.



"Было предложено сохранение запрета на передвижение пригородных пассажирских поездов. Формирование общих вагонов в составах и междугородних автобусов и микроавтобусов. Это предложение было поддержано государственной комиссией. поэтому на первом этапе запрет сохраняется", – резюмировала она.



Ранее стало известно, что в Казахстане планируют смягчить карантин с 17 августа.