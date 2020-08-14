Кому могут запретить въезд в Казахстан

Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова назвала условия для въезда граждан из других стран в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По ее словам, Казахстан разработал три критерия.
"Первый - это если эпидситуация (в стране, из которой прибывает человек. - Прим.) лучше, чем у нас. У нас есть наццентр общественного здравоохранения, который ежедневно мониторит эпидситуацию в Казахстане и в странах, с которыми у нас есть прямое международное сообщение. Если в данных странах эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией мониторируется не только по одному показателю заболеваемости, а там масса других показателей, которые характеризуют ситуацию в данной стране, то тогда пассажиры, прилетевшие из этих стран, заезжают к нам без каких-либо ограничений.
Второе - если эпидситуация характеризуется на уровне с нашей страной, то есть соответствует по показателям уровню заболеваемости или другим показателям, характеризующим эпидситуацию в нашей стране, то для въезжающих является обязательным наличие ПЦР-справки об отрицательном анализе. Справка должна быть давностью не более 5 дней. Если же данной справки нет, то вносятся данные этого пассажира в мобильное приложение, он подписывает расписку о том, что он в течение двух суток обязуется пройти ПЦР-тестирование внутри страны или же сам находится под домашним карантином в течение 14 дней.
Третья группа - это страны, где эпидситуация характеризуется хуже, чем у нас. Тогда авиасообщение с указанными странами находится под запретом. Все зависит от того, из какой страны приезжает пассажир, независимо от того, граждане Казахстана ли это или иностранцы", - сказала Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК.
С 17 августа в Казахстане разрешено возобновление полетов в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.