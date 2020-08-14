Тихановская записала новое обращение

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, передает Tengrinews.kz.
В своем обращении она поблагодарила всех, кто голосовал за нее.
"Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70 процентов. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его (Лукашенко - примечание) победу большинство не верит. Защищать наш выбор нужно только законными ненасильственными методами. А мирный выход людей на улицу власть превратила в кровавую бойню", - говорит политик.
Она призывает власти пойти на диалог.
"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - резюмирует Тихановская.
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Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.
Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.
Вскоре кандидат в президенты записала свое первое видеообращение, которое вызвало много споров в мировом сообществе. Тихановская заявила, что приняла добровольное решение покинуть страну, но тут же добавила: "Дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
В своем следующем видео, опубликованном в тот же день, она призвала граждан, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.
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Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова заявила, что это видео, вероятно, было записано под давлением.
"Судя по той одежде, в которой она на видео, а в ней она была перед тем, как мы расстались перед ее посещением ЦИК, видеообращение сделано в Центризбиркоме. Раньше она говорила, что все должны действовать законными способами, но вчера читала это с бумажки. Если решение покинуть Беларусь она приняла, не согласовав с командой и в Центризбиркоме, то могу предположить, что и эти записи (видео - ред.) сделаны там же", - сказала Ковалькова.
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