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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тихановская записала новое обращение

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Тихановская записала новое обращение
Фото ©REUTERS
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, передает Tengrinews.kz.

В своем обращении она поблагодарила всех, кто голосовал за нее.

"Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70 процентов. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его (Лукашенко - примечание) победу большинство не верит. Защищать наш выбор нужно только законными ненасильственными методами. А мирный выход людей на улицу власть превратила в кровавую бойню", - говорит политик.

Она призывает власти пойти на диалог.

"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - резюмирует Тихановская.



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Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.

Вскоре кандидат в президенты записала свое первое видеообращение, которое вызвало много споров в мировом сообществе. Тихановская заявила, что приняла добровольное решение покинуть страну, но тут же добавила: "Дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

В своем следующем видео, опубликованном в тот же день, она призвала граждан, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

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Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова заявила, что это видео, вероятно, было записано под давлением.

"Судя по той одежде, в которой она на видео, а в ней она была перед тем, как мы расстались перед ее посещением ЦИК, видеообращение сделано в Центризбиркоме. Раньше она говорила, что все должны действовать законными способами, но вчера читала это с бумажки. Если решение покинуть Беларусь она приняла, не согласовав с командой и в Центризбиркоме, то могу предположить, что и эти записи (видео - ред.) сделаны там же", - сказала Ковалькова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:19
Весь народ Беларуси встал против лживых выборов Лукаша! На улицах стоят люди, вся страна в забастовках! Все скандируют "Уходи"!
Врачи в шоке от избиений ОМОНовцами людей! Говорят мы не знаем как били фашисты, но так как избивают наших людей это хуже чем фашизм!

Я верю, что народ Беларуси победит! applause

И даже лживые заявления брехухи Скабиевой на РТР не помогут диктатору удержаться у власти!
 
 

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