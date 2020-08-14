Тихановская записала новое обращение

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, передает Tengrinews.kz.В своем обращении она поблагодарила всех, кто голосовал за нее."Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70 процентов. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его (Лукашенко - примечание) победу большинство не верит. Защищать наш выбор нужно только законными ненасильственными методами. А мирный выход людей на улицу власть превратила в кровавую бойню", - говорит политик.Она призывает власти пойти на диалог."Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - резюмирует Тихановская.Ехали со всей страны. Как голосовали граждане Беларуси в КазахстанеРанее сообщалось, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти.Вскоре кандидат в президенты записала свое первое видеообращение, которое вызвало много споров в мировом сообществе. Тихановская заявила, что приняла добровольное решение покинуть страну, но тут же добавила: "Дети - самое важное, что есть в нашей жизни".В своем следующем видео, опубликованном в тот же день, она призвала граждан, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.Видеообращение Тихановской подтвердило "самое страшное предположение" в ГерманииДоверенное лицо политика Ольга Ковалькова заявила, что это видео, вероятно, было записано под давлением."Судя по той одежде, в которой она на видео, а в ней она была перед тем, как мы расстались перед ее посещением ЦИК, видеообращение сделано в Центризбиркоме. Раньше она говорила, что все должны действовать законными способами, но вчера читала это с бумажки. Если решение покинуть Беларусь она приняла, не согласовав с командой и в Центризбиркоме, то могу предположить, что и эти записи (видео - ред.) сделаны там же", - сказала Ковалькова.