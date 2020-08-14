Как осенью врачи будут отличать грипп от коронавируса

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров рассказал, как осенью врачи будут отличать коронавирус от гриппа, передает zakon.kz.
Будут применяться лабораторные исследования, которые будут помогать нам дифференцировать заболевание, в том числе ПЦР-анализ, который специфичен. При наличии коронавирусной инфекции мы будем получать положительный ПЦР-анализы. Надо понимать, что при ОРВИ и гриппе картина с развитием пневмонии иная. Резкого развития воспалительного процесса в легких как правило не вызывает. То есть, есть ряд моментов, по которым наши специалисты будут дифференцировать тот или иной диагноз, - сказал Камалжан Надыров.
Он отметил, что специфического лечения при коронавирусе до сих пор нет, поэтому препараты и тактика лечения для снижения симптомов будут одни и те же.
Для того, чтобы снизить риск всплеска заболевания ОРВИ и пневмонии нами в этом году будет усилена работа по вакцинации именно гриппа, - добавил Надыров.
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