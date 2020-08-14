Штраф в 600 тысяч тенге: санврачи ответили ветеринару из Костаная

Санврачи Костаная предложили ветеринару обжаловать в суде штраф в 600 000 тенге за нарушение правил карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области в ответ на вопрос журналиста сообщили, что сотрудники ветеринарной службы "действительно находились на рабочем месте без масок и перчаток" и поэтому были оштрафованы.



Также в письме упоминается, что в течение трех дней Максим Падерин может оплатить половину штрафа, что составляет 300 000 тенге. По истечению этого времени, ветеринар имеет право обжаловать решение в суде.



"В случае неиспользования или ненадлежащего использования права оплаты штрафа в размере 50 процентов, рассмотрение дела об административном правонарушении будет осуществлено в общем порядке, где будут выясняться, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие отношение к делу и принято решение о наложении административного взыскания либо прекращении производства по делу.



Кроме того, в случае несогласия с принятым решением правонарушитель имеет право обжаловать протокол об административном правонарушении и постановление о наложении административного взыскания в вышестоящем органе или суде," - говорится в письме.



Напомним, ветеринар Максим Падерин 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар "находился без маски на рабочем месте".



Пандерин отмечает, что маски были, просто в момент визита полицейских их сняли, чтобы пообедать.



Подробности странной истории Максим рассказал журналистам местной газеты. Полицейские пришли к ветеринарам еще 23 июля, но о том, что выписали штраф, стало известно только на днях.