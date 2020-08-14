Экс-глава облспорта ЗКО вышел на свободу

Бывший руководитель управления физкультуры и спорта Западно-Казахстанской области Муслим Ундаганов вышел на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердил его адвокат.
Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК. Как сообщил адвокат Абзал Куспан, ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено апелляционной коллегией Костанайского областного суда.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении было поддержано Костанайским городским судом № 2. Но затем прокуратура внесла апелляционное ходатайство. 13 августа на заседании апелляционной коллегии Костанайского областного суда мы отстояли это решение. Ундаганов вышел на свободу из УК 161/2, где он отбывал наказание", - сообщил Абзал Куспан.
Отметим, что в 2014 году Муслим Ундаганов был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. Чиновника приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Во время отбывания наказания в колонии экс-чиновник вновь оказался в центре скандала. В интернете разместили ролик, в котором, по данным СМИ, экс-глава облспорта ЗКО в компании других заключенных пьет дорогой алкоголь и ест бешбармак. В Департаменте УИС по Костанайской области подтвердили, что сотрудники колонии обеспечивали льготные условия для заключенных.
По результатам служебного расследования пять должностных лиц ДУИС области и учреждения УК-161/2 были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности.
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