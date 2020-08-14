Задержан экс-глава "СК-Фармации"

Задержан бывший председатель правления ТОО "СК-Фармация". Об этом заявили в Агентстве по противодействию коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО "СК-Фармация" по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшего тяжкие последствия", - сообщили борцы с коррупцией.



Сообщается, что с 14 августа этого года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом. Иная информация правоохранителями не разглашается.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о клановых интересах, которые наблюдаются вокруг "СК-Фармации".