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Экс-глава "СК-Фармации" Берик Шарип арестован на 2 месяца

Просмотров:514 Опубликовано: Сегодня, 18:53
Экс-глава "СК-Фармации" Берик Шарип арестован на 2 месяца
Фото из открытых источников
Экс-глава "СК-Фармации" Берик Шарип будет содержаться под стражей на протяжении двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Берика Шарипа сроком на два месяца", - сообщила пресс-секретарь городского суда Ботагоз Баянова.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщили о задержании экс-главы "СК-Фармации".

Берик Шарип возглавил компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и изделий медицинского назначения для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи 21 апреля 2020 года. До этого исполнял обязанности председателя правления "СК-Фармации".

10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Берик Шарип родился в 1981 году в Алматы.

В 2004-2005 годах работал врачом в Первой городской больнице Астаны и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. В 2005-2008 годах занимал разные позиции в Департаментах здравоохранения Астаны и Южно-Казахстанской области. В 2008-2009 годах - эксперт, главный эксперт управления в Медицинском центре Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2012 годы - главный юрист департамента, главный менеджер департамента, начальник отдела, управляющий директор ТОО "СК-Фармация". С 2012 по 2017 годы - заместитель главного врача и заместитель директора по стратегическому развитию РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента". В 2017-2018 годах - исполняющий обязанности заместителя, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С мая 2018 года по апрель 2020 года работал заместителем председателя правления - исполняющим обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 22:25
Вредитель и саботажник
 
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  • alixah
 kann (Посетители) Сегодня, 20:41
Он же крыса.Когда шла в Стране война с эпидемии он сволочь тарил от своего народа жизненно важные лекарства.Это равносильно того когда враг наступает он закрыл на замок оружейный склад и втихаря продавал боеприпасы.Он ВРАГ НАРОДА.Его статья должна быт от 25 лет.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:20
tolk,Так они и до себя доберутся,если размотать клубок. Те кто щас возглавляет ск формацию,ничем не лучше,если сейчас цены задрали выше прежних,и в тихоря банкуют по всему Казахстану,воры.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 20:02
Цитата: tolk
Размотать весь клубок слабо?

Нашего экс акима тоже не забыть,его место на нарах. В фармации работал.город засушил и опустил,в зону его не забудьте,в самую мерзкую.

boyan
 
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  • Guz
  • mer
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:56
Размотать весь клубок слабо?
 
 

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