Опубликованы поправки в постановление главного санврача

Опубликованы поправки в постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, передает Tengrinews.kz.
Акимам областей, городов республиканского значения и руководителям территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг поручено обеспечить возобновление деятельности объектов на основании акта соответствия санитарным нормам. Документ будет выдаваться в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz.
Кроме того, в постановлении говорится, что на сайте InfoKazakhstan.kz будет размещаться вся информация о санитарно-эпидемиологических требованиях, предъявляемых к работе объектов, жалобы и факты нарушения режима карантина.
Также главный государственный санврач постановила экстренно извещать территориальные подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг о каждом случае заболевания CОVID-19. Ежедневно к 8.00 в Минздрав и Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг будут предоставляться статистические данные о количестве случаев заболевания и смертности от коронавируса.
"При выявлении случаев COVID-19 среди личного состава Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, в том числе Пограничной службы и Службы государственной охраны, уведомлять в течение двух часов подразделения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня подписания. Прочитать его полностью можно здесь
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Ранее в Казахстане утвердили план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа. Во всех регионах возобновят работу ТРЦ, торговые дома, сети, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, фитнес-центры, аттракционы на открытом воздухе.
Несмотря на ослабление карантинных мер, в Казахстане сохранится строгий карантин в выходные дни. Причины такого решения объяснила Айжан Есмагамбетова.